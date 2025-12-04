«الاتحاد النسائي» يختتم دورة حقوق المرأة والفتيات

أبوظبي (وام)

برعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، اختتم الاتحاد النسائي العام دورة تدريب المدربات حول حقوق المرأة، التي تأتي ضمن البرنامج الوطني لتأهيل الكوادر الوطنية في مجال حقوق المرأة والفتيات، وذلك بالشراكة مع اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان والمكتب الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان للأمم المتحدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتُعدّ هذه الدورة إحدى المحطات الرئيسية في البرنامج الوطني، الذي يهدف إلى إعداد فريق وطني متخصص قادر على قيادة المبادرات التدريبية في مجال حقوق المرأة والفتيات، ودعم الجهود الوطنية في ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان، وتعزيز التفاعل المؤسسي مع الآليات الدولية ذات الصلة.

وشهدت الدورة تدريب المشاركات على مجموعة متكاملة من المهارات المفاهيمية والعملية في مجال حقوق المرأة وحقوق الإنسان، شملت التذكير بأهم المعايير الدولية الناظمة لحقوق المرأة، واستعراض الآليات الدولية الحامية لها، إضافة إلى التعمق في المبادئ الأساسية للتدريب في مجال حقوق الإنسان.

وأكدت نورة خليفة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، أن تنفيذ هذه الدورة يأتي تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة، وتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» في تعزيز حقوق المرأة والفتيات وتمكين الكوادر الوطنية، مشيرة إلى أن الدورة تمثل خطوة مهمة لإعداد مدربات إماراتيات قادرات على نقل المعرفة، وتوسيع أثر البرنامج داخل المؤسسات والمجتمع.

من جانبها، أكدت عنود يوسف عبدالمحسن، مدير مشروع تأهيل الكوادر الوطنية في مجال حقوق المرأة والفتيات في الاتحاد النسائي العام، أن دورة تدريب المدربات تمثل مرحلة محورية في البرنامج، حيث تم تصميم محتوى متخصّص لبناء قدرات المشاركات لتطوير مهارات التدريب، والتفاعل مع الأطر الوطنية والدولية المعنية بحقوق المرأة، واستخدام البيانات في دعم عمليات التخطيط وصناعة القرار.