علوم الدار

«كالدس» تطلق «سويحان» و«مزيد» على أحدث آلياتها القتالية المدرعة

«كالدس» تطلق «سويحان» و«مزيد» على أحدث آلياتها القتالية المدرعة
5 ديسمبر 2025 03:01

أبوظبي (وام)

أعلنت مجموعة كالدس القابضة اعتماد أسماء إماراتية جديدة لعدد من آلياتها العسكرية، تستند إلى مسميات محلية مستمدة من البيئة والهوية الإماراتية.
وأكدت المجموعة أن المسمى ليس أمراً شكلياً، بل توجه وطني أصيل وهوية تشغيلية إماراتية ترافق المنتج طوال دورة خدمته، وهو ما دفعها إلى تبني نهج يوازن بين الأصالة الثقافية وقابلية الانتشار عالمياً، مع مراعاة الجوانب اللغوية والثقافية. وبناءً على ذلك، أطلقت المجموعة اسم «سويحان» (Sweihan) على المركبة القتالية المدرعة الحديثة ثمانية الدفع، استلهاماً من الموروث الثقافي وبيئة إماراتية ارتبطت بالصحراء الممتدة بين أبوظبي والعين، في دلالة على قوة التحمل والاعتمادية والعمل في مختلف البيئات والظروف. ويمنح هذا الاسم المنظومة هوية وطنية واضحة تعكس صلابة الصحراء واستمرارية الأداء.
كما أطلقت اسم «مَزِيد» (MEZYAD) على المركبة التكتيكية المدرعة متعددة المهام رباعية الدفع، باعتبارها منظومة تؤدي دوراً مضاعفاً للقدرات العملياتية على مستوى الحماية والمناورة والاستجابة السريعة. ويحمل الاسم معاني التعزيز وإضافة القوة، في إشارة مباشرة إلى دوره في رفع كفاءة المنظومات الدفاعية، وتعزيز الجاهزية الميدانية في البيئات والتضاريس المختلفة، سواء كانت رملية أو جبلية. ويرتبط الاسم بمنطقة وحصن مَزيد قرب مدينة العين، الأمر الذي يجعله مناسباً لهذه المركبة التي تُسهم في تعزيز الانتشار المرن، ودعم مهام القيادة والسيطرة.
وقال الدكتور خليفة مراد البلوشي، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لمجموعة كالدس القابضة، إننا نحرص في كالدس على تسمية منتجاتنا الدفاعية بأسماء تعكس عمق الهوية الوطنية لقدرات المنتجات الدفاعية للمجموعة، مواكبةً لمتطلبات الانتشار العالمي. ولا يقتصر اختيار أسماء مثل سويحان ومَزِيد على البعد الرمزي والثقافي فحسب، بل يجسّد أيضاً فلسفة تشغيلية واضحة لكل منظومة، ويؤكد أداءها الملموس في الميدان.

