الجمعة 5 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

جناح الإمارات يختتم مشاركته في معرض الدفاع المصري

إقبال كبير على جناح الإمارات من كبار المسؤولين ووزراء الدفاع والوفود الدولية (من المصدر)
5 ديسمبر 2025 03:01

القاهرة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
البنك الدولي: اقتصاد الإمارات الأسرع نمواً في المنطقة خلال 2025
أبناء القبائل: البيت متوحد وقبيلتنا الإمارات

أسدل الجناح الوطني لدولة الإمارات الستار على مشاركته الناجحة في معرض الدفاع المصري 2025، الذي اختتم فعالياته أمس في مركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة، وسط حضور واسع من كبار المسؤولين الحكوميين ووزراء الدفاع والوفود الدولية، إلى جانب اهتمام كبير من الشركات العالمية المتخصصة في الصناعات الدفاعية والأمنية. 
وخلال أيام المعرض الأربعة، استعرضت الشركات الإماراتية أحدث الحلول الدفاعية والتقنيات المتقدمة، بما في ذلك الأنظمة غير المأهولة، ومنصات الذكاء الاصطناعي، وأنظمة الأمن السيبراني، والحلول اللوجستية، إلى جانب المركبات المدرعة والتقنيات الجوية والبحرية، مما عزز حضور الإمارات وجهة عالمية للتطوير والابتكار في هذا القطاع الحيوي.
وشهد جناح الدولة زيارات بارزة من وفود رسمية وضيوف كبار من جمهورية مصر العربية، دولة قطر، وجمهورية الهند، جمهورية تنزانيا المتحدة وجمهورية البوسنة.

الشراكات الدفاعية
وقال حمد المرر، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لمجموعة إيدج: «تسعى إيدج إلى تعزيز العلاقات الوثيقة وطويلة الأمد بين الإمارات ومصر، والتي تمثل أساساً راسخاً يدعم الاستقرار والتقدم الصناعي في المنطقة. ويبرز حضورنا في معرض إيديكس لشركائنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مدى تنوع قدراتنا واتساع نطاقها، كما يعكس اهتمامنا البالغ بتعزيز سبل التعاون. ونؤكد التزامنا بالعمل مع مصر والمنطقة ككل للنهوض بمجال الدفاع، وتقوية الشراكات الدفاعية، وتقديم أنظمة متطورة تضمن استدامة الأمن».

توطين المعرفة
من جهته، قال الدكتور خليفة مراد البلوشي، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لمجموعة كالدس القابضة، إن «المعرض الدولي للصناعات الدفاعية يمثل منصة استراتيجية لعرض أحدث تقنياتنا وأنظمتنا المتكاملة، وإبراز ما وصلت إليه قدرات مجموعة كالدس من تميّز وابتكار في التصنيع الدفاعي». 
وتشارك مجموعة أدنيك أيضاً في الجناح، حيث تستعرض آخر التطورات وخططها لفعاليات الدفاع المقبلة، بما في ذلك معرضي آيدكس ونافدكس المقررين في عام 2027.

جودة
أكدت العديد من الوفود الرسمية التي زارت الجناح الوطني لدولة الإمارات خلال الأيام الثلاثة الماضية إعجابها الكبير بجودة الصناعات الدفاعية الإماراتية، مشيدة بما وصلت إليه من تنافسية عالمية بفضل استثمارات الدولة في التكنولوجيا المتقدمة، وبرامج البحث والتطوير، والمواهب الوطنية المتخصصة. كما أثنت الوفود على مستوى الابتكار والدقة والتقنيات المستخدمة، التي تمثل إضافة نوعية لمنظومات الدفاع الحديثة.

الحضور الإماراتي
اختُتم اليوم الثالث من مشاركة الجناح الوطني لدولة الإمارات في معرض إيديكس 2025 بتأكيدات واسعة على أهمية الحضور الإماراتي في هذا الحدث العالمي، وما يمثله من قيمة مضافة لدعم التعاون الدولي وتطوير الصناعات الدفاعية. 

