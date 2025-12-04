جامعة خليفة ومعهد «إي بي آر آي» يوقعان اتفاقية استراتيجية لتعزيز سلامة المفاعلات النووية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، أمس، توقيع اتفاقية استراتيجية مع «إي بي آر آي»، وهو معهد مستقل غير ربحي متخصّص بالبحث والتطوير في مجال الطاقة، بهدف تطوير إطار قائم على الذكاء الاصطناعي لتقييم التغييرات لتحسين مستويات تحليل السلامة في المفاعلات النووية المتطورة التي تعتمد على الماء.

ويجمع المشروع، وفقاً للاتفاقية، بين الذكاء الاصطناعي المتقدم وعمليات المحاكاة عالية الدقة لديناميكا الموائع الحسابية، لتحسين مستويات موثوقية المفاعلات وامتثالها للقواعد التنظيمية. ويركز المشروع على إنشاء نماذج تنبؤية تعتمد على تعلم الآلة لرصد عدم اليقين كماً في الظواهر الحرارية الهيدروليكية. ويمكن لهذه التطورات أن تدعم تدابير الترخيص والسلامة التشغيلية في محطات الطاقة النووية، بما في ذلك المفاعلات المتطورة 1400 ميغاواط «إيه بي آر 1400» ومفاعلات الوحدات الصغيرة.

وقال البروفيسور إبراهيم الحجري، مدير الجامعة: «يؤكد التعاون مع معهد (إي بي آر آي) التزامنا بتطوير البحوث الرائدة التي من شأنها تعزيز الطاقة النووية السلمية والسلامة والاستدامة في الإمارات. وتضم جامعة خليفة خبرات وبنية تحتية متطورة في مجال الذكاء الاصطناعي بحيث يمكن استخدامها في هذا المشروع المشترك. ونهدف من خلال الدمج بين الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتطورة في المحاكاة إلى تطوير حلول مبتكرة لقطاع الطاقة على مستوى العالم. ويمثل هذا التعاون أيضاً استمراراً لشراكة قائمة سابقاً والتي نتج عنها العديد من المبادرات».