الجمعة 5 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

جامعة خليفة ومعهد «إي بي آر آي» يوقعان اتفاقية استراتيجية لتعزيز سلامة المفاعلات النووية

مقر جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا
5 ديسمبر 2025 03:01

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
البنك الدولي: اقتصاد الإمارات الأسرع نمواً في المنطقة خلال 2025
أبناء القبائل: البيت متوحد وقبيلتنا الإمارات

أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، أمس، توقيع اتفاقية استراتيجية مع «إي بي آر آي»، وهو معهد مستقل غير ربحي متخصّص بالبحث والتطوير في مجال الطاقة، بهدف تطوير إطار قائم على الذكاء الاصطناعي لتقييم التغييرات لتحسين مستويات تحليل السلامة في المفاعلات النووية المتطورة التي تعتمد على الماء.
ويجمع المشروع، وفقاً للاتفاقية، بين الذكاء الاصطناعي المتقدم وعمليات المحاكاة عالية الدقة لديناميكا الموائع الحسابية، لتحسين مستويات موثوقية المفاعلات وامتثالها للقواعد التنظيمية. ويركز المشروع على إنشاء نماذج تنبؤية تعتمد على تعلم الآلة لرصد عدم اليقين كماً في الظواهر الحرارية الهيدروليكية. ويمكن لهذه التطورات أن تدعم تدابير الترخيص والسلامة التشغيلية في محطات الطاقة النووية، بما في ذلك المفاعلات المتطورة 1400 ميغاواط «إيه بي آر 1400» ومفاعلات الوحدات الصغيرة.
وقال البروفيسور إبراهيم الحجري، مدير الجامعة: «يؤكد التعاون مع معهد (إي بي آر آي) التزامنا بتطوير البحوث الرائدة التي من شأنها تعزيز الطاقة النووية السلمية والسلامة والاستدامة في الإمارات. وتضم جامعة خليفة خبرات وبنية تحتية متطورة في مجال الذكاء الاصطناعي بحيث يمكن استخدامها في هذا المشروع المشترك. ونهدف من خلال الدمج بين الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتطورة في المحاكاة إلى تطوير حلول مبتكرة لقطاع الطاقة على مستوى العالم. ويمثل هذا التعاون أيضاً استمراراً لشراكة قائمة سابقاً والتي نتج عنها العديد من المبادرات».

جامعة خليفة
الإمارات
جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا
الذكاء الاصطناعي
الابتكار
المفاعلات النووية
آخر الأخبار
عمال إنقاذ يعملون بموقع مباني متضررة بغارة روسية في سلافيانسك بأوكرانيا (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا: مستعدون لمعالجة جذور الأزمة في أوكرانيا
اليوم 03:03
جندي باكستاني يراقب الحدود (أرشيفية)
الأخبار العالمية
باكستان تفتح حدودها مع أفغانستان لإدخال المساعدات الإنسانية
اليوم 03:03
لاجئون سودانيون وأطفالهم من دارفور في مخيم للنازحين شرق تشاد (رويترز)
الأخبار العالمية
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: استخدام «سلطة بورتسودان» مواد كيمائية ضد المدنيين تصعيد خطير
اليوم 03:03
البنك الدولي: اقتصاد الإمارات الأسرع نمواً في المنطقة خلال 2025
اقتصاد
البنك الدولي: اقتصاد الإمارات الأسرع نمواً في المنطقة خلال 2025
اليوم 03:03
أبناء القبائل خلال دخولهم بوابة الحصن ضمن المسيرة
علوم الدار
أبناء القبائل: البيت متوحد وقبيلتنا الإمارات
اليوم 03:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©