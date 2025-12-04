نهيان بن مبارك يشهد تخريج «دفعة غينيس» بالجامعة الأميركية في الإمارات

دبي (وام)



شهد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، مساء أمس الأول، الحفل السنوي لتخريج الدفعة الرابعة عشرة من طلبة الجامعة الأميركية في الإمارات (AUE)، والتي حملت اسم «دفعة غينيس»، خلال احتفالية استثنائية أقيمت في فستيفال أرينا دبي - القاعة الخارجية، بالتزامن مع احتفالات دولة الإمارات بعيد الاتحاد الـ54.

كما شهد الحفل مشاركة واسعة من كبار الشخصيات، من بينهم معالي محمد صالح بن بدوة الدرمكي، الرئيس الفخري للجامعة، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس مجلس أمناء الجامعة، وميرزا الصايغ، عضو مجلس أمناء الجامعة، وخلف الصغير القبيسي، عضو مجلس أمناء الجامعة، والدكتور مثنى غني عبد الرزاق، رئيس الجامعة، إضافة إلى أعضاء مجلس الأمناء، والهيئتين التدريسية والإدارية، وجموع غفيرة من أهالي الخريجين وضيوف الجامعة.

وشهدت الاحتفالية إعلان دخول الجامعة الأميركية في الإمارات رسمياً موسوعة غينيس للأرقام القياسية عن أكبر غترة في العالم، في إنجاز يعكس قدرة الجامعة على الابتكار وترسيخ الهوية الوطنية. وتسلمت الجامعة شهادة الرقم القياسي من ممثلة موسوعة غينيس السيدة مبالي نكوسي، قبل تقديم عرض مباشر للغترة الأكبر أمام الحضور.

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك في كلمته الرئيسة: «يسرني أن أكون معكم الليلة في هذه المناسبة بتخريج دفعة جديدة تضم (300) خريج وخريجة في التخصصات المختلفة من الجامعة الأميركية في الإمارات، وأن نعبر معاً عن اعتزازنا بهؤلاء الخريجين والخريجات، وهم ينتقلون اليوم، بعون الله، إلى مرحلةٍ جديدة في حياتهم، يكونون فيها أداةً مهمة لتحقيق التقدم والتطور في الوطن والمنطقة، بل والعالم».

وأكّد معاليه أن هذا الاحتفال السنوي المتجدد بالخريجين والخريجات، إنما هو مناسبة مواتية، نعبر فيها عن الشكر الجزيل والتقدير الموفور لما تحظى به مؤسسات التعليم في الدولة من دعمٍ وتأييدٍ ومساندة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ونشكر لسموه، تأكيده الدائم على أهمية التعليم في الإمارات، ونسجل لسموه حرصه القوي على تمكين شباب الوطن من العطاء والإنجاز.

وقال معاليه: «إن هذا الحفل كذلك، إنما هو مناسبة طيبة، نعبر فيها عن الشكر الجزيل لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله، ونشكر لسموه تأكيده دوماً، على الأولوية القصوى للتنمية البشرية في مسيرة الدولة، وعلى أهمية إتاحة الفرص والإمكانات كافة أمام أبناء وبنات الوطن، للإسهام الفاعل في تحقيق التنمية والرخاء في ربوع الدولة كافة، بل وفي المنطقة والعالم».



«محمدين العز»

استُهلت الأمسية بعرض موسيقي قدمته فرقة إماراتية، عكس روح الهوية الوطنية بأسلوب معاصر. كما قُدم عرض مرئي خاص بعنوان «محمدين العز» من إنتاج الجامعة، احتفاءً بعيد الاتحاد الـ54، في مشهد تفاعلي نال إعجاب الحضور.

وألقى ممثل الخريجين كلمة عبّر فيها عن فخره وزملائه بهذه اللحظة التاريخية، وبالدعم الذي قدمته الجامعة لهم خلال مسيرتهم الدراسية. كما تحدثت السيدة مبالي نكوسي عن «دخول الجامعة موسوعة غينيس» كإنجاز يعكس قدرتها على الريادة والابتكار عالمياً.

وقام معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، بتسليم الشهادات إلى خريجي دفعة 2025.