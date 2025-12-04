الجمعة 5 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«واجب»: المتطوعات نماذج مشرّفة للعطاء

شعار جمعية واجب التطوعية
5 ديسمبر 2025 03:01

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت مريم الأحمدي، أمين السر، عضو مجلس إدارة جمعية واجب التطوعية، أن الاحتفاء باليوم الدولي للمتطوعين الموافق الخامس من ديسمبر كل عام، يمثل مناسبة عالمية لتجديد الالتزام بدور العمل التطوعي في خدمة المجتمع وترسيخ قيم العطاء، مشيرة إلى فخرها بتمثيل متطوعات الجمعية خلال احتفالات «عيد الاتحاد» الرابع والخمسين، حيث جسّدت المتطوعات نموذجاً مشرّفاً للعطاء الوطني وروح المسؤولية المجتمعية التي تميّز أبناء وبنات الإمارات.
وأوضحت أن جمعية واجب التطوعية، تمثّل أحد أعمدة المجتمع المدني في الدولة، بما تقدمه من مبادرات مستدامة وبرامج ميدانية ترتبط مباشرة بأولويات التنمية الوطنية، مؤكدة أن الجمعية تواصل تعزيز حضورها المؤسسي داخل الدولة وخارجها، بما يعكس رؤية القيادة الرشيدة في تمكين منظمات المجتمع المدني وتفعيل دورها في دعم الأمن المجتمعي وترسيخ قيم التسامح والتكاتف.
وأعربت عن بالغ الامتنان للدعم المتواصل الذي تحظى به الجمعية من معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة الجمعية، مؤكدة أن توجيهات معاليه تمثل ركيزة أساسية في تمكين المرأة الإماراتية داخل منظومة العمل التطوعي، وإتاحة الفرص لها للمشاركة الفاعلة وصناعة الأثر الإيجابي، عبر برامج نوعية ترسخ ثقافة المبادرة والمسؤولية المجتمعية.

التطوع
الإمارات
العمل التطوعي
جمعية واجب التطوعية
اليوم العالمي للتطوع
مريم الأحمدي
جمعية واجب
