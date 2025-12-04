الجمعة 5 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«فخر الوطن»: تعزيز تماسك المجتمع ودعم التنمية الشاملة

«فخر الوطن»: تعزيز تماسك المجتمع ودعم التنمية الشاملة
5 ديسمبر 2025 03:01

أبوظبي (الاتحاد)

أكّد مكتب فخر الوطن تقديره العميق للدور المحوري الذي يقدّمه المتطوّعون في تعزيز تماسك المجتمع ودعم منظومة التنمية الشاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
جاء ذلك في تصريح بمناسبة اليوم الدولي للمتطوّعين من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنعقد هذا العام تحت الشعار المُلهم «كل مساهمة يصنع فارقاً»، 
وأشار مكتب فخر الوطن إلى أنّ العمل التطوعي في دولة الإمارات ليس مجرد مساهمة مجتمعية، بل هو ثقافة متجذّرة وقيمة وطنية تعكس روح العطاء والإنسانية التي رسّخها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، 
وأكد المكتب أن المتطوعين في مختلف القطاعات، خاصة في مجالات الصحة، والتعليم، والخدمات الإنسانية، والبرامج الاجتماعية، قدّموا نماذج مُشرّفة للعطاء والمسؤولية، وأسهموا بشكل مباشر في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز جودة الحياة وتمكين أفراد المجتمع.
وأوضح مكتب فخر الوطن أن تقدير دور المتطوّعين وتكريم إنجازاتهم هو جزء أصيل من رسالة المكتب الذي يعتزّ بكل من يجعل خدمة الآخرين نهجاً في حياته اليومية، ويواصل تقديم المبادرات التي تُسهم في رفع الوعي بثقافة التطوّع وتعزيز فرص المشاركة المجتمعية.

