الجمعة 5 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

عمار بن حميد: ماضون في تعزيز جاهزيتنا للمستقبل

عمار بن حميد خلال استقباله وفد شركة «ميتا» بحضور راشد بن عمار (وام)
5 ديسمبر 2025 03:02

عجمان (وام)

أخبار ذات صلة
البنك الدولي: اقتصاد الإمارات الأسرع نمواً في المنطقة خلال 2025
أبناء القبائل: البيت متوحد وقبيلتنا الإمارات

استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، في مبنى الجهات الحكومية بعجمان، أمس، وفداً من شركة Meta «ميتا»، لبحث التعاون في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وتنمية الاقتصاد الرقمي. ورحّب سمو ولي عهد عجمان بوفد الشركة العالمية، مشيداً بدور (ميتا) بوصفها إحدى أكبر شركات التكنولوجيا في العالم.
وقال سموه إن عجمان تسعى إلى بناء شراكات نوعية مع الشركات التقنية الكبرى، بما يدعم حضورها الرقمي والاقتصادي، ويعزّز موقعها كوجهة جاذبة للاستثمار والابتكار، ويخدم خططها المستقبلية في مجال الحكومة الرقمية.
وأكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي أن حكومة عجمان ماضية في تعزيز جاهزيتها للمستقبل، وترسيخ مكانتها إمارة ذكية قادرة على استثمار التكنولوجيا في خدمة الإنسان والمجتمع.
ضم وفد الشركة فارس عقاد المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومريم بنت عبيد المهيري مديرة السياسات العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، وأحمد شحادة رئيس الشؤون الحكومية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشركة ميتا.
حضر اللقاء الشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، رئيس دائرة عجمان الرقمية، والشيخ محمد بن عمار، والدكتور مروان المهيري مدير عام الديوان الأميري بعجمان، ويوسف محمد النعيمي مدير عام دائرة التشريفات والضيافة، ومحمد عبدالله الكعبي المدير التنفيذي للمكتب الإعلامي لحكومة عجمان.

عمار بن حميد
عمار بن حميد النعيمي
عمار النعيمي
ولي عهد عجمان
الإمارات
عجمان
ميتا
شركة ميتا
التحول الرقمي
الذكاء الاصطناعي
آخر الأخبار
عمال إنقاذ يعملون بموقع مباني متضررة بغارة روسية في سلافيانسك بأوكرانيا (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا: مستعدون لمعالجة جذور الأزمة في أوكرانيا
اليوم 03:03
جندي باكستاني يراقب الحدود (أرشيفية)
الأخبار العالمية
باكستان تفتح حدودها مع أفغانستان لإدخال المساعدات الإنسانية
اليوم 03:03
لاجئون سودانيون وأطفالهم من دارفور في مخيم للنازحين شرق تشاد (رويترز)
الأخبار العالمية
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: استخدام «سلطة بورتسودان» مواد كيمائية ضد المدنيين تصعيد خطير
اليوم 03:03
البنك الدولي: اقتصاد الإمارات الأسرع نمواً في المنطقة خلال 2025
اقتصاد
البنك الدولي: اقتصاد الإمارات الأسرع نمواً في المنطقة خلال 2025
اليوم 03:03
أبناء القبائل خلال دخولهم بوابة الحصن ضمن المسيرة
علوم الدار
أبناء القبائل: البيت متوحد وقبيلتنا الإمارات
اليوم 03:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©