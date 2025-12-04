الجمعة 5 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

مكتوم بن محمد: تصميم فرص المستقبل لتعزيز النمو المستدام

مكتوم بن محمد خلال لقائه مجموعة من قيادات الفرق الحكومية (وام)
5 ديسمبر 2025 03:02

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
البنك الدولي: اقتصاد الإمارات الأسرع نمواً في المنطقة خلال 2025
أبناء القبائل: البيت متوحد وقبيلتنا الإمارات

التقى سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، مجموعة من قيادات الفرق الحكومية التي تعمل ضمن مبادرة «بُناة المدينة» التي تشرف عليها الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، من أجل تطوير خدمات نوعية متكاملة واستباقية ذات قيمة مضافة تسهّل الحياة اليومية للناس، وتسهم في استدامة التنمية الشاملة.
وأكد سموّه أن رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لجعل الإنسان محور العمل الحكومي، وتوجيهات سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بالعمل بروح الفريق الواحد، أدت إلى تطوير خدماتنا الحكومية التي لا تضاهى، والتي تشكّل الضمانة لرفاه المجتمع واستدامة النمو في دبي بمعدلات قياسية، وتسريع مسار تحقيق مستهدفات خطة دبي 2033 بأجندتها الاقتصادية والاجتماعية. وقال سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم: «بفكر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ومتابعة سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، حكومة دبي فريق عمل واحد، يرسخ ريادتها في تطبيق نهج الحكومة الواحدة لتلبية واستباق تطلعات أهلها ومجتمعها، وتقديم الخدمات والمبادرات المشتركة المبتكرة التي تمكّننا من مواكبة احتياجات الحاضر وتصميم فرص المستقبل لتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام للأجيال القادمة».

مكتوم بن محمد
دبي
مكتوم بن محمد بن راشد
الإمارات
بناة المدينة
فرق بناة المدينة
آخر الأخبار
عمال إنقاذ يعملون بموقع مباني متضررة بغارة روسية في سلافيانسك بأوكرانيا (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا: مستعدون لمعالجة جذور الأزمة في أوكرانيا
اليوم 03:03
جندي باكستاني يراقب الحدود (أرشيفية)
الأخبار العالمية
باكستان تفتح حدودها مع أفغانستان لإدخال المساعدات الإنسانية
اليوم 03:03
لاجئون سودانيون وأطفالهم من دارفور في مخيم للنازحين شرق تشاد (رويترز)
الأخبار العالمية
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: استخدام «سلطة بورتسودان» مواد كيمائية ضد المدنيين تصعيد خطير
اليوم 03:03
البنك الدولي: اقتصاد الإمارات الأسرع نمواً في المنطقة خلال 2025
اقتصاد
البنك الدولي: اقتصاد الإمارات الأسرع نمواً في المنطقة خلال 2025
اليوم 03:03
أبناء القبائل خلال دخولهم بوابة الحصن ضمن المسيرة
علوم الدار
أبناء القبائل: البيت متوحد وقبيلتنا الإمارات
اليوم 03:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©