مكتوم بن محمد: تصميم فرص المستقبل لتعزيز النمو المستدام

دبي (الاتحاد)

التقى سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، مجموعة من قيادات الفرق الحكومية التي تعمل ضمن مبادرة «بُناة المدينة» التي تشرف عليها الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، من أجل تطوير خدمات نوعية متكاملة واستباقية ذات قيمة مضافة تسهّل الحياة اليومية للناس، وتسهم في استدامة التنمية الشاملة.

وأكد سموّه أن رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لجعل الإنسان محور العمل الحكومي، وتوجيهات سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بالعمل بروح الفريق الواحد، أدت إلى تطوير خدماتنا الحكومية التي لا تضاهى، والتي تشكّل الضمانة لرفاه المجتمع واستدامة النمو في دبي بمعدلات قياسية، وتسريع مسار تحقيق مستهدفات خطة دبي 2033 بأجندتها الاقتصادية والاجتماعية. وقال سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم: «بفكر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ومتابعة سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، حكومة دبي فريق عمل واحد، يرسخ ريادتها في تطبيق نهج الحكومة الواحدة لتلبية واستباق تطلعات أهلها ومجتمعها، وتقديم الخدمات والمبادرات المشتركة المبتكرة التي تمكّننا من مواكبة احتياجات الحاضر وتصميم فرص المستقبل لتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام للأجيال القادمة».