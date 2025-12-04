الجمعة 5 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«الوطني الاتحادي» يشارك في اجتماع الجمعية البرلمانية الآسيوية في إيران

نضال الطنيجي خلال المشاركة في الاجتماع
5 ديسمبر 2025 03:01

أبوظبي (الاتحاد)

سفارة الدولة في طهران تحتفل بعيد الاتحاد الـ 54
صقر غباش: الإنسان والأسرة والمجتمع في قلب الحكاية الإماراتية

شاركت الدكتورة نضال محمد الطنيجي عضو مجموعة المجلس الوطني الاتحادي في الجمعية البرلمانية الآسيوية، في أعمال لجنة الشؤون السياسية في الجمعية وفي اجتماع اللجنة الفرعية لفلسطين، المنعقدة في مدينة «مشهد» بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، أمس، بمشاركة ممثلي البرلمانات الأعضاء في الجمعية.
وقالت الدكتورة نضال الطنيجي في مداخلة للمجلس الوطني الاتحادي، إن «دورنا كبرلمانيين في هذا الوقت المفصلي يكمن في توحيد الجهود والسعي الجاد للنهوض بمجتمعاتنا، من خلال ترسيخ مبادئ التعاون والتكامل بين برلماناتنا، والمضي قدماً في وضع السياسات والتشريعات التي تدعم العدالة، وتكفل المساواة، وتوفر بيئة تمكينية تشجع على المشاركة الفاعلة في صناعة مستقبل مستدام ومزدهر للجميع».
وأكدت أهمية الالتزام بمواصلة العمل والتنسيق البرلماني المشترك، لا سيما في ظل التحديات التي يواجهها العالم، والتي تتطلب أقصى درجات التضامن والوعي بالمسؤولية المشتركة.
وناقشت اللجنة مشروعات قرارات تتعلق بالحوكمة الرشيدة، وبسيادة القانون والتمكين القضائي، وبالممارسات البرلمانية الجيدة، وبناء الازدهار في آسيا من خلال الصداقة والتعاون، والبرلمانات والحكومات الآسيوية معاً من أجل الازدهار في آسيا، والتنمية المتسقة من خلال الديمقراطية.

المجلس الوطني الاتحادي
إيران
نضال محمد الطنيجي
نضال الطنيجي
