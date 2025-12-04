الجمعة 5 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة: الإمارات محصنة بأبنائها

رئيس الدولة: الإمارات محصنة بأبنائها
5 ديسمبر 2025 00:13

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن الإمارات محصنة بأبنائها الذين يجتمعون على حبها والوفاء لها.
وقال صاحب السمو رئيس الدولة، في منشور على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «سعدت اليوم بحضور مسيرة الاتحاد بمناسبة عيد الاتحاد الرابع والخمسين». 
وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: «دولة الإمارات محصنة بأبنائها الذين يجتمعون على حبها والوفاء لها والتسابق لخدمتها ورفع رايتها، وبهذه الروح الوطنية الصادقة نثق بأن بلادنا دائماً بخير وفي خير وعزة، وإن شاء الله تعالى القادم أفضل وأجمل».

أبناء القبائل: البيت متوحد وقبيلتنا الإمارات
أقوياء بوحدتنا

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
رئيس الدولة
مسيرة الاتحاد
محمد بن زايد
