أبناء القبائل: البيت متوحد وقبيلتنا الإمارات

جمعة النعيمي (أبوظبي)



عبّر أبناء القبائل المشاركون في مسيرة الاتحاد، أمس، والتي شارك فيها أعداد غفيرة من المواطنين، تزامناً مع عيد الاتحاد الـ54، عن شعورهم بالفخر والسعادة والسرور، لوجودهم في هذا الاحتفال والعرس الوطني الذي يجسد أسمى صور التلاحم والوحدة بين أبناء المجتمع الإماراتي في ظل القيادة الرشيدة، وتحت راية البيت المتوحد.

وتوشح أبناء القبائل في مسيرة الاتحاد «إثراء» بألوان العلم الإماراتي، تفاعلاً مع احتفالات دولة الإمارات بمناسبة عيد الاتحاد الـ54، وأكدوا أن البيت سيبقى متوحداً، وأنهم جميعاً فداء للوطن، معاهدين أن يظلوا يداً واحدة، مجددين العهد للقيادة الرشيدة على الطاعة والولاء والانتماء.

وعبّر أبناء القبائل عن خالص حبهم وولائهم للوطن والقيادة الرشيدة، من خلال القصائد التي جسدت معاني الإخوة والتلاحم والوحدة، مؤكدين صدق حبهم وولائهم وانتمائهم للوطن والقيادة الرشيدة في الميادين كافة، مرددين «البيت متوحد وقبيلتنا هي الإمارات».

وقال أحمد عبدالله الدهبل العامري، مشارك ضمن قبيلة العوامر: «أتقدم بأسمى آيات التهاني للقيادة الرشيدة بمناسبة العرس الإماراتي المبروك، وتأتي مشاركتنا ضمن قبيلتنا الشاملة الإمارات»، وردد قائلاً: «سيبقى البيت متوحّداً.. وقبيلتي هي الإمارات».

من جهته، قال الدكتور خالد خميس العبري، منسّق قبيلة العبري: «نشارك في مسيرة الاتحاد وكلُّنا عزٌ وفخر وامتنان وولاء لقائد المسيرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله. ونسأل الله تعالى أن يحفظ دولة الإمارات وقائدها وشعبها وأرضها، وأن ينعم عليها بالأمن والأمان والاستقرار والازدهار».

وقال سعيد بن راشد النيادي، منسّق قبيلة النيادات، إن المشاركة في مسيرة الاتحاد تزامناً مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد، تعتبر فرصة طيبة، حيث نلتقي مع إخوتنا في قبائل الإمارات تحت راية البيت المتوحّد، سائلين الله الأمن والأمان والرقي والازدهار للوطن.

وقال فهد مسعد الواحدي، مشارك ضمن قبيلة الواحدي: «نحن في بلد خير وسلام، وكل من يعيش في هذه البلاد الطيبة يثني ويشكر على ما تقدمه من خير وأمن وأمان لمواطنيها ومقيميها، لأنها دولة خير».

وقال علي هادي الهمامي، منسق قبيلة الهمامي: «المسيرة تشكّل رمز الاتحاد والوحدة والانتماء ورؤية القادة المؤسسين الذين أرسوا دعائم الاتحاد، واحتفالنا وفاء بتاريخ مشرِّف وتقدير للقيادة الرشيدة التي واصلت المسيرة حتى أصبحت الإمارات في مصاف الدول المتقدمة، وأصبحنا ننعم بهذه النعم في جميع المجالات».

وقال علي عبدالله بن مطيعه العفاري، مشارك ضمن قبيلة العفار في مسيرة الاتحاد، إن المشاركة في مسيرة الاتحاد تعبير عن الفخر والعزة والكرامة والأخوة والتعايش والتلاحم الإماراتي.

من ناحيته، قال عبدالله سعيد العرياني، مشارك ضمن قبيلة العريان: «يجب أن نستذكر بالفخر آباءنا المؤسسين الذين وضعوا حجر الأساس، وعلى رأسهم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، الذي وضعنا تحت راية واحدة وعلَم واحد، وغرس فينا حب الوطن والولاء والوفاء، ونعاهد الله ثم نعاهد أنفسنا أن نكون رجال الوطن المخلصين، ونجدّد ولاءنا وحبنا لهذا الوطن تحت راية صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله».

وقال منصر ناصر العصيمي الكربي، منسّق قبيلة الكرب: «مهما قلنا وفعلنا، فلن نوفي القيادة الرشيدة حقها فيما تقدمه لنا من عيش كريم وأمن وأمان، ونشارك اليوم في مسيرة الاتحاد، لنقول: (البيت متوحّد والقبيلة إماراتي)».

وأكد محمد سليمان الهنائي، منسّق قبيلة الهنائي: «وجودنا اليوم في المسيرة يعبّر عن انتمائنا إلى وطننا الحبيب الذي نفديه بأرواحنا، ونحن تحت طاعة ولي أمرنا».

وهنأ راشد حسن بن حسان النقبي، مشارك ضمن قبيلة النقبيين، القيادة الرشيدة وشعب الإمارات بعيد الاتحاد.

وقال عبدالله بخيت بن سويدان النعيمي، منسق قبيلة النعيم: «إن المشاركة في هذا العرس الوطني تشعرني بالفخر بالانتماء للوطن الغالي الذي نعبر عن حبنا له بالاحتفالات في شهر ديسمبر من كل عام بالتزامن مع عيد الاتحاد».

وأضاف أن مسيرة الاتحاد تجسد المعنى الحقيقي لروح الاتحاد التي تجمع القبائل الإماراتية في بيت واحد، الأمر الذي يعزز ويقوي من أواصر الصلة بين القبائل الإماراتية، ويجعلها أكثر تلاحماً وتعايشاً وأخوة، وتلاحماً مع القيادة الرشيدة.