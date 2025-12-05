السبت 6 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

"الطوارئ والأزمات": التطوع في الإمارات نهج إنساني أصيل

"الطوارئ والأزمات": التطوع في الإمارات نهج إنساني أصيل
5 ديسمبر 2025 08:58

قال معالي علي سعيد النيادي رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، إن الاحتفاء باليوم العالمي للتطوع، مناسبة تجسد قيم العطاء والانتماء التي غُرست في وجدان أبناء دولة الإمارات منذ تأسيسها، وترسخت برؤية قيادتنا الرشيدة التي جعلت من التطوع ثقافةً وطنيةً راسخة، وممارسةً يوميةً تُعبّر عن أصالة الإنسان الإماراتي وروح المسؤولية التي تميّزه.

وأضاف معاليه، في كلمة بمناسبة اليوم العالمي للتطوع الذي يصادف 5 ديسمبر من كل عام، إن التطوع في دولة الإمارات شكل نهجاً إنسانياً أصيلاً، تُرجم في مبادرات ومؤسسات وطنية تسعى إلى خدمة الإنسان أينما كان، امتداداً لإرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي جعل من العطاء والعمل الإنساني ركيزةً لبناء الوطن ونشر الخير في العالم.

وأوضح أنه في إطار منظومة الطوارئ والأزمات ، تُولي الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث أهمية كبرى للمتطوعين بوصفهم أحد أعمدة منظومة الجاهزية المجتمعية، وشركاء فاعلين في دعم جهود الدولة في مواجهة الأزمات والطوارئ.

وأشار إلى أنه من خلال البرنامج الوطني لبناء الكوادر التطوعية التخصصية، تعمل الهيئة على إعداد جيل من المتطوعين المؤهلين بالمعرفة والخبرة، القادرين على المساهمة بفعالية في تعزيز مرونة المجتمع وحماية مكتسبات الوطن.

وقال إن ما نراه اليوم من التزام المتطوعين واستعدادهم الدائم لخدمة وطنهم، هو دليل على عمق الانتماء وصدق الولاء لقيادتنا ووطننا، فهم يجسّدون أسمى صور العطاء الإنساني، ويعبّرون عن وحدة الهدف والمصير بين القيادة والشعب، مواطنين ومقيمين، في سبيل حماية الوطن وصون أمنه واستقراره.

وأعرب عن اعتزاز الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، بكل متطوع ومتطوعة جعلوا من العطاء رسالة ومن الخدمة الوطنية واجباً، ونجدّد العهد على المضي قدماً في ترسيخ ثقافة "الاستعداد المجتمعي التطوعي" التي تجعل من التطوع ركيزةً من ركائز استدامة الأمن والاستقرار في دولة الإمارات.

المصدر: وام
الطوارئ والأزمات والكوارث
اليوم العالمي للتطوع
الطوارئ والأزمات
