«الفارس الشهم 3» تحتفل بعيد الاتحاد الـ54 في العريش

نظّم المركز اللوجستي للمساعدات الإنسانية الإماراتية إلى غزة في العريش، احتفالاً بمناسبة عيد الاتحاد الرابع والخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور اللواء عاصم سعدون، نائب محافظ شمال سيناء، وعدد من شركاء عملية «الفارس الشهم 3» من الجهات المصرية المتعاونة في مدينة العريش. واستهل الحفل بكلمة ألقاها راشد الحبسي، مدير المركز اللوجستي، رحّب فيها بالحضور، معرباً عن اعتزاز فريق العمل بتنظيم هذا الاحتفال من أرض العريش، التي شكّلت جسراً إنسانياً لوصول المساعدات الإماراتية إلى قطاع غزة. وتناول في كلمته مسيرة الآباء المؤسسين، وتاريخ قيام الاتحاد، وكيف تحوّلت الإمارات، بفضل هذه الرؤية الحكيمة، إلى دولة رائدة في مجالات التنمية والعمل الإنساني، وفي مقدّمة الدول التي تبادر إلى مدّ يد العون للمحتاجين حول العالم. وتضمّن الحفل عرضاً لفيديو تعريفي تناول نشأة دولة الاتحاد، ومراحل تطورها، إلى جانب استعراض محطات من تاريخ العلاقات المصرية الإماراتية، وما تتسم به من رسوخ وعمق على مستوى التعاون الثنائي، خاصة في مجالات الدعم الإنساني والإغاثي. كما شهدت الفعالية تكريم عدد من شركاء عملية «الفارس الشهم 3» في العريش، تقديراً لجهودهم الكبيرة في تسهيل استقبال وتجهيز وإيصال المساعدات الإنسانية الإماراتية إلى قطاع غزة، وتعزيز تكامل العمل الميداني بين مختلف الفرق المشاركة في العملية. وتخلّل برنامج الحفل فقرات تراثية وثقافية متنوّعة، عكست عمق الهوية الوطنية الإماراتية، وروح التقارب الأخوي بين الشعبين الإماراتي والمصري، في أجواء احتفالية مميزة سادها الفخر والاعتزاز والانتماء. وفي سياق متّصل، نظّم المستشفى الإماراتي العائم في العريش احتفالاً بهذه المناسبة للمرضى ومرافقيهم وطاقم المستشفى الطبي والإداري، حيث سادت أجواء الفرح أرجاء الحفل، وتضمّن فقرات ترفيهية منوّعة للكبار والصغار، أسهمت في إدخال البهجة والسرور إلى قلوب المرضى، والتخفيف من معاناتهم، وترسيخ الجانب الإنساني والنفسي في منظومة الرعاية التي يقدّمها المستشفى لهم. وتأتي هذه الفعاليات في إطار روح الامتنان والوفاء التي تحملها عملية «الفارس الشهم 3»، والتي أطلقتها دولة الإمارات العربية المتحدة لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة عبر جسر متكامل من المساعدات الإنسانية، يشمل القوافل البرية، والطلعات الجوية، والجهود البحرية، إلى جانب إنشاء مركز لوجستي متكامل للمساعدات الإنسانية في العريش، وتشغيل المستشفى الإماراتي العائم، ودعم المشروعات الطبية والإغاثية والتنموية في المنطقة. ومنذ انطلاقها، تواصل عملية «الفارس الشهم 3» عملها على مدار الساعة لتقديم المساعدات الغذائية والطبية والإيوائية، والمساهمة في دعم البنية التحتية والخدمات الحيوية، تجسيداً لنهج دولة الإمارات الثابت في نصرة القضايا الإنسانية، والوقوف إلى جانب الأشقاء في أوقات الأزمات.