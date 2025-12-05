السبت 6 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

وفد هيئة الأعمال الخيرية العالمية يزور أرض الصومال لتفقد عشرات المشاريع الخيرية

وفد هيئة الأعمال الخيرية العالمية يزور أرض الصومال لتفقد عشرات المشاريع الخيرية
5 ديسمبر 2025 12:46

بدأ وفد هيئة الأعمال الخيرية العالمية، برئاسة سعادة الدكتور خالد عبدالوهاب الخاجة، الأمين العام للهيئة، زيارة رسمية إلى أرض الصومال، بهدف تفقد عشرات المشاريع الخيرية التي تنفذها الهيئة لمصلحة الأسر المتعففة وأسر الأيتام والمرضى.

ويأتي برنامج الزيارة ضمن جهود الهيئة لتعزيز حضورها في أفريقيا، والوقوف على احتياجات المجتمعات المحلية، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للفئات الأكثر ضعفاً، وترسيخ دور الهيئة في دعم الاستقرار الاجتماعي.

وقال الدكتور خالد عبدالوهاب الخاجة، بهذه المناسبة، إن الزيارة تشمل الاطلاع على أوضاع الأسر المتعففة، عبر جولات ميدانية مباشرة للوقوف على احتياجاتها المعيشية، وتحديد الأولويات العاجلة التي تتطلب التدخل الفوري، وخاصة تلك التي تعاني الفقر المزمن، أو الظروف الصحية الصعبة.

أخبار ذات صلة
عُمان والبحرين إلى نهائيات كأس العرب
خسائر فادحة بحركة الشباب في عملية عسكرية جنوب الصومال

وأشار إلى أن الوفد سيزور عدداً من أسر الأيتام المسجلين ضمن برامج الهيئة، للاطلاع على أوضاعهم ومدى استفادتهم من الخدمات والرعاية التي تقدمها الهيئة، إضافة إلى الوقوف على احتياجات المرضى وكبار السن الذين يمثلون إحدى الفئات الأكثر احتياجاً للدعم.

وأضاف أن جدول الزيارة يشمل كذلك تفقد مشاريع تنموية يجري تنفيذها حالياً، وعلى رأسها بناء المساجد، وحفر الآبار وتطوير شبكات المياه التي تسهم في توفير مصادر مائية آمنة في المناطق التي تعاني شحّ المياه، بجانب متابعة سير العمل في المشاريع الصحية التي تنفذها الهيئة، بما في ذلك المراكز الصحية والعيادات.

وأكد حرص الهيئة على متابعة مشاريعها على أرض الواقع، والالتقاء بالمستفيدين، والاطلاع على احتياجاتهم الحقيقية، لضمان تنفيذ مشاريع فعّالة تحقق أثراً ملموساً في حياة المحتاجين، مشيراً إلى أن ما تحققه الهيئة من إنجازات في أرض الصومال، وغيرها من الدول يعود الفضل فيه، بعد الله تعالى، إلى المحسنين الذين يساهمون دائماً في دعم برامج الهيئة ومشاريعها، موجهاً الشكر والتقدير لهم على سعيهم لتغيير حياة آلاف الأسر نحو الأفضل.

المصدر: وام
الأعمال الخيرية
هيئة الأعمال الخيرية
الصومال
آخر الأخبار
اكتشاف تماثيل جنائزية داخل مقبرة ملكية في دلتا النيل
الترفيه
اكتشاف تماثيل جنائزية داخل مقبرة ملكية في دلتا النيل
اليوم 12:11
تفاؤل سعودي بالمواجهات الأفريقية في المونديال
الرياضة
تفاؤل سعودي بالمواجهات الأفريقية في المونديال
اليوم 11:58
قرعة كأس العالم 2026 تُجدد الذكريات والأمنيات
الرياضة
قرعة كأس العالم 2026 تُجدد الذكريات والأمنيات
اليوم 11:55
سالم الدوسري عن قرعة المونديال: نركز الآن على كأس العرب!
الرياضة
سالم الدوسري عن قرعة المونديال: نركز الآن على كأس العرب!
اليوم 11:51
بنفيكا يقدم هدية الصدارة إلى الغريم بورتو
الرياضة
بنفيكا يقدم هدية الصدارة إلى الغريم بورتو
اليوم 11:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©