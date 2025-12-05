السبت 6 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
جامعة زايد العسكرية تصدر أول صحيفة عسكرية على مستوى وزارات الدفاع في المنطقة

5 ديسمبر 2025 15:45

أعلنت جامعة زايد العسكرية عن إصدار صحيفة «جامعة زايد العسكرية»، التي تُعد أول صحيفة عسكرية تصدر على مستوى وزارات الدفاع في المنطقة، وذلك لتعزيز منظومة الإعلام العسكري وتوثيق الإنجازات الأكاديمية والتدريبية للجامعة.
ويجسّد هذا الإصدار الدور المحوري للجامعة في إعداد الكفاءات العسكرية والأكاديمية القادرة على مواكبة متطلبات المستقبل كما يعكس التوجه المؤسسي نحو بناء إعلام دفاعي متخصص قائم على المهنية والدقة والموثوقية، بما يسهم في دعم منظومة الاتصال الدفاعي داخل المؤسسات العسكرية.
وتم توزيع الصحيفة خلال حفل تخريج الدفعة الثانية من مرشحي جامعة زايد العسكرية، حيث حظيت بإشادة واسعة من الحضور لما تضمنته من محتوى نوعي يعكس هوية الجامعة ورسالتها العسكرية والأكاديمية.
وتعد الصحيفة نافذة إعلامية تسلّط الضوء على إنجازات المرشحين وبرامج الجامعة المتقدمة في التعليم العسكري والبحث والتأهيل القيادي، بما يعزز دور الجامعة في رفد القوات المسلحة بكفاءات تمتلك المهارات القيادية والمعرفية المطلوبة لمواكبة التطورات الدفاعية المتسارعة.

المصدر: وام
جامعة زايد العسكرية
الإمارات
