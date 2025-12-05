السبت 6 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

غداً .. توقعات بسقوط أمطار

غداً .. توقعات بسقوط أمطار
5 ديسمبر 2025 17:16

 توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع احتمال سقوط أمطار على بعض المناطق الشرقية والشمالية والجزر، ورطباً ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.
وقال مركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، إن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 13:00 والمد الثاني عند الساعة 03:31 والجزرالأول عند الساعة 20:29 والجزر الثاني عند الساعة 07:26.
وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 09:27 والمد الثاني عند الساعة 23:26 والجزر الأول عند الساعة 16:21 والجزرالثاني عند الساعة 05:15.

المصدر: وام
الطقس
الإمارات
