⁨ انطلاق مؤتمر «علاج والأبحاث في التصلب المتعددة⁩» غداً

دبي (الاتحاد)

تستضيف دولة الإمارات غداً السبت الدورة العاشرة لمؤتمر لجنة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعلاج وأبحاث التصلب المتعدد «MENACTRIM»، الذي يعقد ليومين تحت رعاية الشيخة حصة بنت محمد بن حمد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة الجمعية الوطنية للتصلب المتعدد في الإمارات، في فندق «انتركونتيننتال فيستيفال سيتي» بدبي.تأتي استضافة الدولة للمؤتمر تأكيدًا على التزام الإمارات بتعزيز رعاية المتعايشين مع التصلب المتعدد، ودفع الجهود البحثية، ورفع معايير الرعاية السريرية، ودعم مجتمع التصلب المتعدد في جميع أنحاء الدولة والمنطقة.

وأكدت الشيخة حصة بنت محمد بن حمد آل نهيان، على الدور العالمي الرائد لدولة الإمارات في مجال تقديم الدعم للأشخاص المصابين بالتصلب المتعدد بغض النظر عن العمر أو النوع أو الجنسية، تجسيداً لرسالتها الإنسانية والحضارية نحو توفير رعاية صحية عالمية المستوى، وتعزيز الجهود الدولية لإيجاد علاج مُستدام للمصابين بهذا المرض، منوهةً إلى مسؤوليات الجمعية الوطنية للتصلب المتعدد ومساعيها المستمرة نحو رفع مستوى الوعي والاطلاع على أحدث التجارب والأبحاث من خلال استضافة مثل هذا المؤتمر الدولي، مما يسهم في تبادل المعارف والخبرات وتسخير نتائج الدراسات لتطبيق أفضل الممارسات العالمية لتحسين حياة المصابين بمرض التصلب المتعدد.

ويعكس عقد هذا المؤتمر العالمي في الدولة الدور المتنامي للجمعية الوطنية للتصلب المتعدد في الإمارات، حيث أطلقت الجمعية في مستهل عام 2025 أول وثيقة إرشادات علاجية للتصلب المتعدد في الإمارات، والتي تم تطويرها بتوجيه من فريق علمي متخصص، بهدف تحسين تقديم العلاج وتخصيص الموارد الطبية بشكل أكثر فاعلية، بالإضافة إلى نشر هذه الإرشادات في المجلة الطبية للتصلب المتعدد والاضطرابات المصاحب (MSARD)، في خطوة تعكس قيمتها العلمية كمرجع علاجي موثوق على مستوى العالم.

كما أطلقت الجمعية في نهاية العام الماضي «خط دعم التصلب المتعدد» المخصص للمساعدة في الإحالات الطبية وتقديم الدعم النفسي بالتعاون مع (M42) الشركة المتخصصة في الرعاية الصحية بالتركيز على الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وعلم الجينوم، مما يتيح للمتعايشين مع التصلب المتعدد الوصول إلى استشارات طبية والحصول على دعم علمي لتسهيل حياتهم اليومية، فضلاً عن المنح البحثية للجمعية، حيث تم تخصيص 9 ملايين درهم بنهاية عام 2025، بهدف دعم أبحاث التصلب المتعدد، وتحسين نتائج المرضى، والوصول إلى أعلى مستويات العلاج المرجو.