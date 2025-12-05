السبت 6 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
رئيس الدولة ونائباه يعزون خادم الحرمين بوفاة عبدالله بن فهد

رئيس الدولة ونائباه يعزون خادم الحرمين بوفاة عبدالله بن فهد
5 ديسمبر 2025 19:47

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة صاحب السمو الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود.
كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى خادم الحرمين الشريفين.

المصدر: وام
منصور بن زايد
محمد بن راشد
سلمان بن عبدالعزيز
محمد بن زايد
