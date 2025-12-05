السبت 6 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

حمدان بن محمد يصدر قراراً بتشكيل مجلس إدارة مركز "إرادة"

حمدان بن محمد يصدر قراراً بتشكيل مجلس إدارة مركز "إرادة"
5 ديسمبر 2025 19:48

أصدر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بصفته رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس التنفيذي رقم 88 لسنة 2025 بتشكيل مجلس إدارة مركز "إرادة" للعلاج والتأهيل في دبي، برئاسة محمد عبدالله محمد فلكناز.
يضم المجلس، حسب القرار، كلاً من: مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، نائباً لرئيس المركز، والأعضاء: عبدالله ظاعن عبيد الكتبي، وسميرة محمد الرئيس، وممثلا عن كلٍ من: هيئة الصحة في دبي، وهيئة تنمية المجتمع في دبي، والنيابة العامة لإمارة دبي، ومؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، والمدير التنفيذي لمركز "إرادة" للعلاج والتأهيل.
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

