ورشة توعوية لمكافحة الاحتيال الإلكتروني في قرية الراحة العمالية بأبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

نفذ مركز شرطة بني ياس بمديرية شرطة المناطق الخارجية في شرطة أبوظبي، ورشة توعوية متخصصة في قرية الراحة العمالية بمنطقة المفرق، للتوعية بأساليب الاحتيال الإلكتروني الحديثة، ضمن الحملة الإعلامية التوعوية «خلك حذر»، وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، في إطار جهود شرطة أبوظبي المستمرة لتعزيز الأمن الرقمي وحماية أفراد المجتمع من أساليب الاحتيال الحديثة.

وتضمنت الورشة، تقديم برامج ومحاضرات توعوية ركزت على أبرز أساليب الاحتيال الإلكتروني المنتشرة، ومنها الاتصالات الهاتفية المجهولة، والروابط الوهمية، والاحتيال العقاري، والتوظيف الوهمي، والإعلانات الإلكترونية المزيفة، والمزادات الوهمية، والاستثمار عبر العملات الرقمية، إلى جانب التحذير من عمليات طلب مبالغ مالية لبيع أرقام أو مركبات أو هواتف غير حقيقية.

وأكدت شرطة أبوظبي أن تنفيذ هذه الورشة يأتي انسجاماً مع نهجها الهادف إلى تعزيز وعي مختلف فئات المجتمع، لاسيما الفئة العمالية التي تعد من الشرائح الأكثر استهدافاً بمثل هذه الأساليب، مشيرة إلى أهمية تبسيط المعلومات وتقديمها بلغات متعددة لضمان وصول الرسائل التوعوية بوضوح وفاعلية.

وتسعى شرطة أبوظبي من خلال حملة «خلك حذر»، إلى نشر ثقافة الوعي الرقمي وتعزيز قدرة الجمهور على التمييز بين الأساليب الاحتيالية المختلفة، عبر رسائل تحذيرية وإرشادات واضحة تسهم في حماية الأفراد، وتدعيم الثقة بالمنظومة الأمنية الرقمية في إمارة أبوظبي.