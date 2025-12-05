إطلاق «السلامة في الشتاء» للتوعية بمخاطر الحوادث الموسمية

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت هيئة أبوظبي للدفاع المدني، حملة «السلامة في الشتاء»، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي وعدد من الشركاء الاستراتيجيين، في خطوة تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر الحوادث الموسمية.

وتسعى الحملة إلى ترسيخ ثقافة الوقاية والسلامة في المنازل والمخيمات والمنشآت، وتشجيع أفراد المجتمع على تبني سلوكيات آمنة خلال الأنشطة الشتوية، بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات ودعم جهود الإمارة في بناء مجتمع أكثر أماناً واستدامة.

وأكدت الهيئة أن هذه المبادرة تأتي امتداداً لنهجها الاستباقي في تقليل المخاطر قبل وقوعها، عبر برامج توعوية مستمرة تهدف إلى تمكين الجمهور من اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من الحوادث. وأوضحت أن الحملة تندرج ضمن استراتيجيتها الهادفة إلى تعزيز التحول نحو منظومة وقائية متكاملة تعتمد على الوعي المجتمعي بوصفه خط الدفاع الأول.

وأشارت الهيئة إلى أن الحملة تستهدف الوصول إلى مختلف فئات المجتمع، حيث إنها تتضمن سلسلة من الأنشطة الميدانية والتوعوية في المدارس والمراكز التجارية والمناطق الترفيهية والفعاليات والمخيمات والمجالس، إلى جانب إنتاج محتوى رقمي تفاعلي عبر منصات الهيئة يقدم إرشادات عملية حول إجراءات السلامة.

ودعت الهيئة أفراد المجتمع إلى متابعة فعاليات الحملة عبر منصاتها الرسمية، والالتزام بتعليمات السلامة، مؤكدة أن الوقاية مسؤولية مشتركة تسهم في حماية الجميع.

كما شددت على أهمية الإبلاغ الفوري عن الحالات الطارئة عبر الرقم (999)، وضرورة إفساح الطريق لمركبات الدفاع المدني وتجنب التجمهر في مواقع الحوادث.