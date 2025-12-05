السبت 6 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

حملات رقابية لضمان الالتزام باستخدام الأكياس الصديقة للبيئة في رأس الخيمة

فرق التفتيش خلال الحملة (وام)
6 ديسمبر 2025 01:48

رأس الخيمة (وام)

أخبار ذات صلة
جبل جيس يسجل أقل درجة حرارة في الدولة
الإمارات: رفض محاولات تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه

نفذت هيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة حملات تفتيش ورقابة على الأسواق والمنشآت التجارية في مختلف مناطق الإمارة، بهدف التأكد من التزام منافذ البيع باستخدام الأكياس الصديقة للبيئة، وذلك وفقاً للقانون رقم 4 لسنة 2023 بشأن تنظيم استخدام الأكياس في إمارة رأس الخيمة، ووفقاً للقرار الوزاري رقم 380 لسنة 2022 بشأن تنظيم استخدام المنتجات ذات الاستخدام الواحد في أسواق الدولة.
وتستهدف الحملات متابعة التزام المنشآت بعدم استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام بأنواعها كافة، بما في ذلك الأكياس القابلة للتحلل؛ لكونها ضمن المواد المندرجة تحت الحظر بحسب القرار الوزاري واستبدالها ببدائل قابلة لإعادة الاستخدام دعماً لتوجهات الدولة والإمارة في الحد من النفايات الناتجة عن المنتجات أحادية الاستخدام، وتعزيز حماية البيئة المحلية.
وخلال الحملات، تم رصد مخالفات أكياس بلاستيك عدد 117 مخالفة، فيما بلغ إجمالي زيارات التفتيش التي أجريت 937 زيارة.
وأوضحت الهيئة أنها تعمل بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة على اتخاذ الإجراءات اللازمة للمنشآت غير الملتزمة، حرصاً على التطبيق الفعال للقانون، ودعماً للجهود المشتركة الرامية إلى تعزيز الممارسات المسؤولة، وبناء مجتمع واعٍ يحافظ على بيئة نظيفة وصحية للجميع.

المنتجات الصديقة للبيئة
الإمارات
رأس الخيمة
هيئة حماية البيئة والتنمية
الأكياس البلاستيكية
