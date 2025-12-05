بلدية أبوظبي تفتتح منصتين لهواة صيد الأسماك في شاطئي البطين وحديقة الخليج العربي

أبوظبي (الاتحاد)

افتتحت بلدية أبوظبي، بالتعاون والشراكة مع «أبوظبي البحرية»، بحضور أحمد فاضل المحيربي، المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي بالإنابة، منصتين مخصصتين لهواة صيد الأسماك في كل من شاطئ البطين، وحديقة الخليج العربي بأبوظبي، وذلك ضمن إطار جهود دائرة البلديات والنقل لتوفير مرافق ترفيهية متميزة تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع.

وتأتي هذه الخطوة بهدف تعزيز الأنشطة البحرية والهوايات التراثية، وتوفير بيئة آمنة ومستدامة لهواة الصيد الترفيهي.

وتبلغ المساحة الإجمالية لكل منصة 190 متراً مربعاً، وطول الواجهة المخصصة للصيد يصل إلى 45 متراً. وأكدت البلدية أن المنصتين تستقبلان هواة الصيد من الساعة 6:00 صباحاً حتى الساعة 12:00 منتصف الليل.

وأشارت البلدية إلى أنها حرصت على تزويد المنصتين بالعديد من الخدمات والملحقات.