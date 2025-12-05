إنجاز مشروع طرق جديدة في محاضر ليوا الغربية

منطقة الظفرة (الاتحاد)

ضمن جهود بلدية منطقة الظفرة لتطوير البنية التحتية، وتعزيز جودة الحياة في مختلف مدن المنطقة، أنجزت البلدية مشروع الطرق في المحاضر الغربية بمدينة ليوا، بطول 14 كيلومتراً، وبلغ عدد أعمدة الإنارة على الطرق 352 عموداً، وتشهد المدينة تنفيذ مشاريع لإنشاء شبكة طرق حديثة لدعم النمو العمراني والاقتصادي، وتسهيل حركة النقل للسكان والزوار، كما تشهد مدينة ليوا مهرجات عالمية سنوية كمهرجان ليوا الدولي - تل مرعب، ومهرجان ليوا للرطب.

ويهدف المشروع إلى تحسين مستوى البنية التحتية، من خلال ربط المحاضر بطرق حديثة تسهّل الوصول إلى الخدمات والمرافق العامة، وتعزز السلامة المرورية عبر تصاميم هندسية تراعي أعلى معايير الجودة والأمان.

كما يهدف إلى تحسين جودة البنية التحتية، بما يتماشى مع معايير السلامة والاستدامة المعتمدة، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال توفير طرق تخدم المشاريع الاستثمارية المستقبلية في المنطقة. ورفع مستوى السلامة المرورية، بالإضافة إلى تحسين جودة الحياة للسكان، ودعم الاستدامة البيئية، ودعم جهود التكامل بين مختلف مناطق الظفرة لتسهيل حركة الأفراد والبضائع.