مواصلة تنفيذ شبكة مسارات الدراجات الهوائية في أبوظبي

هالة الخياط (أبوظبي)

تواصل دائرة البلديات والنقل في أبوظبي تنفيذ خططها الهادفة إلى توسيع شبكة مسارات الدراجات الهوائية داخل جزيرة أبوظبي، حيث شرعت مؤخراً في تنفيذ أعمال تطوير جديدة تشمل مناطق حيوية تمتد على طول شارع مبارك بن محمد، لاسيما عند تقاطع هزاع بن زايد، إضافة إلى تطويرات مماثلة على امتداد شارع سلطان بن زايد الأول. ويأتي المشروع ضمن مساعي الدائرة لتعزيز جودة الحياة في الإمارة، ودعم خيارات التنقل المستدام.

وتترجم هذه الأعمال المرحلة المتقدمة من استراتيجية نمط المعيشة التي أثمرت خلال الفترة الماضية تطوير نحو 120 كيلومتراً من مسارات المشي، و283 كيلومتراً من مسارات الدراجات، ما يعكس التقدم الكبير في توفير بيئة مناسبة لممارسي الرياضات المجتمعية، ولمستخدمي الدراجات كوسيلة تنقل يومية.

وأكدت الدائرة أن الاستثمار في البنية التحتية هو استثمار في مستقبل المدن، مشيرة إلى أن تطوير شبكات تنقل آمنة وفعّالة يُعد محوراً رئيساً في تعزيز الاستدامة، وتحقيق رؤية القيادة الرشيدة نحو مدن ذكية تراعي الاحتياجات البيئية والمعيشية للمجتمع، وفق أعلى المواصفات العالمية.

وعلى مدى الأعوام الماضية، اعتمدت الدائرة مجموعة من اللوائح والمعايير الداعمة لاستخدام الدراجات الهوائية، بالتعاون مع مركز النقل المتكامل وشرطة أبوظبي والشركاء المعنيين كافة. وتركز الجهود الحالية على تطوير مواصفات أكثر تقدماً للمسارات، وتوسيع نطاق الاستثمار في البنية التحتية الخاصة بها لضمان أعلى مستويات الأمان لمستخدمي الطريق.

وفي إطار الميزانية الإضافية المعتمدة لتطبيق استراتيجية نمط المعيشة بقيمة 42 مليار درهم، تعمل الدائرة على تنفيذ حزمة واسعة من المشاريع تشمل بنى تحتية أساسية وأخرى تكميلية، مثل تطوير مسارات الدراجات والأعمال التجميلية، ورفع جودة الأصول القائمة، إلى جانب تعزيز الربط بين المدن والأحياء.

وتتضمن المشاريع إنشاء مرافق ترفيهية وخدمية متنوعة تضم حدائق وملاعب رياضية ومراكز صحية وتعليمية، إضافة إلى مرافق مجتمعية وخدمية تشمل المجالس وصالات المناسبات ومراكز الدفاع المدني ومظلات انتظار الحافلات، بما يلبي احتياجات السكان، ويواكب النمو الحضري المتسارع.

وتأتي هذه الجهود ضمن التزام حكومة أبوظبي بتطوير مدن متكاملة وذكية، تجعل تجربة التنقل اليومية أكثر سهولة وجودة، وتعزز مكانة الإمارة ضمن قائمة المدن الأفضل عالمياً في معايير العيش والاستدامة.