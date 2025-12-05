السبت 6 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«الشارقة الخيرية» تكرّم الفائزين في مسابقة القرآن الكريم ببنجلاديش

الجمعية أوفدت الفائزين إلى الأراضي المقدسة لأداء العمرة (من المصدر)
6 ديسمبر 2025 01:46

الشارقة (الاتحاد)

أوفدت جمعية الشارقة الخيرية الفائزين في مسابقة القرآن الكريم، التي أقيمت خلال شهر رمضان الماضي في بنجلاديش، ضمن جهودها المتواصلة للاهتمام بحفظة كتاب الله وتكريم المتميزين منهم، إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك العمرة، حيث جاءت الرحلة مكافأة وتشجيعاً للطلاب على حفظ كتاب الله والعمل به ليكون دستوراً عملياً ونهجاً في حياتهم.
وقال خالد الزري رئيس قسم الأيتام إن تنفيذ هذه الرحلة يأتي امتداداً لاهتمام الجمعية ببرامج تحفيظ القرآن الكريم، ورعاية المبدعين من حفظته، موضحاً أن الرحلة ضمت 17 من الطلاب الفائزين في المسابقة، بينهم طالبان من المكفوفين ممن أثبتوا قدرة عالية على الحفظ والإتقان رغم التحديات.

