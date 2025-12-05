السبت 6 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«أوقاف دبي» تتكفل بنفقات عمرة 40 مستفيداً

المستفيدون من المبادرة خلال أداء مناسك العمرة (من المصدر)
6 ديسمبر 2025 01:48

دبي (الاتحاد)

تكفّلت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي، بنفقات أداء مناسك العمرة لـ40 مستفيداً ضمن مبادرة «عمرة العمر» التي تنظمها جمعية دار البر، وذلك في إطار جهود المؤسسة لدعم المبادرات الخيرية وتعزيز دور الوقف في خدمة المجتمع.
وتضمّنت رحلة العمرة، التي استمرت لمدة ستة أيام، فئات متنوعة من المستفيدين، شملت المسلمين الجدد، وذوي الدخل المحدود، والراغبين بأداء العمرة للمرة الأولى، حيث تكفلت المؤسسة بتغطية جميع مصاريف الرحلة بالكامل من مصرف الحج والعمرة التابع للمؤسسة.
وقال فهد محمد البناي، رئيس قسم المصارف الوقفية في المؤسسة، تأتي مبادرة «عمرة العمر» انطلاقاً من مسؤوليتنا المجتمعية وحرصنا على تمكين أفراد المجتمع من أداء الشعائر الدينية بكل سهولة ويسر، خاصةً الفئات المستحقة.
ومن جهته، أكد يوسف اليتيم، مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع الزكاة والتنمية المجتمعية في جمعية دار البر، حرص الجمعية على تنفيذ مبادرة «عمرة العمر» لما تمثّله من قيمة عالية في دعم المستفيدين وتلبية احتياجاتهم الدينية.

أوقاف دبي
دبي
الإمارات
مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر
العمرة
جمعية دار البر
