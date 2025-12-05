السبت 6 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«الشؤون الإسلامية» تستعرض الباقة الإلكترونية الموحّدة للحملات

جانب من مجلس المتعاملين الثاني لرواد قطاع الحج والعمرة (من المصدر)
6 ديسمبر 2025 01:48

أبوظبي (الاتحاد)

أقامت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة بمقرها الرئيس في أبوظبي مجلس المتعاملين الثاني لرواد قطاع الحج والعمرة، تحت عنوان «تصفير باقة إصدار شهادة موافقة لحملات الحج والعمرة» بحضور ومشاركة رواد خدمات الحج والعمرة من أصحاب الحملات والإداريين فيها.
ويأتي انعقاد هذا المجلس في إطار مبادرات الهيئة وجهودها لتوفير خدمات رقمية سريعة ومتكاملة تدعم مسار تطوير قطاع الحج والعمرة في دولة الإمارات من خلال إشراك المتعاملين والاستفادة من تجاربهم ومقترحاتهم في مراحل تطوير الخدمات الحكومية، حيث تستهدف هذه الجلسة عرض باقة إصدار شهادة موافقة لحملات الحج والعمرة، وتقييم جاهزيتها بعد تصفيرها بيروقراطياً من خلال التعاون والربط مع الجهات ذات العلاقة لتبسيط الخدمة وتقليل الإجراءات والوقت المستغرق لتقديم واعتماد الخدمة.
وتم خلال المجلس استعراض وتجربة باقة إصدار شهادة موافقة لحملات الحج والعمرة التي تتيح للحملات التقدّم بمجموعةٍ من الطلبات المتعلقة بترخيص الحملة أو نشاطها، وتعمل على تسهيل الإجراءات وتختصر الوقت، وبما ينسجم مع الضوابط المعتمدة لدى الهيئة. حيث قام ممثلو الحملات بتجربة الباقة بشكلٍ مباشر، وتقديم ملاحظاتهم التطويرية حول سهولة الاستخدام، وتكامل الإجراءات، والاحتياجات المستقبلية التي تعزز جودة الخدمة.

الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة
الإمارات
الحج
العمرة
حملات الحج والعمرة
