انطلاق فعاليات «الذيد للعسل»

الشارقة (الاتحاد)

انطلقت مساء أمس الأول، فعاليات النسخة الثانية من «مهرجان الذيد للعسل»، الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة في مركز إكسبو الذيد، ويستمر حتى 7 ديسمبر الجاري، ويشهد المهرجان مشاركة واسعة تجاوزت 70 عارضاً يمثلون نخبة من تجار العسل والنحالين والشركات المتخصصة والأسر المنتجة، في حدث اقتصادي وتراثي سنوي يحتفي بجمال وإبداع صناعة العسل المحلي، ويهدف إلى دعم قطاع النحالين وتشجيع الإنتاج المحلي وتعزيز قنوات التواصل المباشر بين المنتجين والجمهور.

افتتح المهرجان عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بحضور عدد من المدراء والمسؤولين وممثلي الجهات الحكومية المشاركة.

وتجول الحضور في أروقة المهرجان، حيث اطلعوا على منصات العارضين وما يقدمونه من أصناف متنوعة من العسل، مشيدين بجودة المنتجات المعروضة التي تعكس التطور الملحوظ في أساليب الإنتاج لدى النحالين الإماراتيين ونظرائهم من دول مجلس التعاون الخليجي المشاركين في الحدث.

ويزخر المهرجان في نسخته الحالية بجدول حافل من المسابقات التنافسية التي رصدت لها الغرفة جوائز مالية قيمة لتحفيز النحالين على التميز والجودة، ويضم الحدث مسابقة «أفضل عسل سدر» للمواطنين ومسابقة «أفضل عسل سدر» للمشاركين من دول مجلس التعاون الخليجي، ومسابقة «أفضل قرص شمع»، ومسابقة «أفضل عسل سمر»، وتتوزع الجوائز المالية التي تُمنح للفائزين على المراكز الخمسة الأولى في كل فئة.