«جمعية ساعد» تؤكد حرصها على تعزيز السلامة المرورية

أبوظبي (وام)

نظمت جمعية ساعد للحد من الحوادث المرورية، بمناسبة عيد الاتحاد الرابع والخمسين للدولة، فعالية وطنية تحت شعار «كلّنا الإمارات»، وذلك بحضور أعضاء مجلس إدارة الجمعية وممثلي الجهات والشركاء الاستراتيجيين.

واستهل الحفل بعزف السلام الوطني للدولة من فرقة موسيقى الشرطة، أعقبه كلمة افتتاحية أكدت القيم العميقة لهذه المناسبة الوطنية، فيما تضمن برنامج الاحتفال عرض فيديو قصير، استعرض جهود الجمعية ومبادراتها في تعزيز الوعي المروري، بالتعاون مع شركائها من مختلف الجهات.

وأعرب جمال العامري، مدير عام جمعية ساعد للحد من الحوادث المرورية، في كلمته خلال الحفل، عن سعادته بهذا الاحتفال الوطني العزيز على قلوب الجميع.