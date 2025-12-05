السبت 6 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

مركز جامع الشيخ زايد الكبير في إندونيسيا يحتفي بعيد الاتحاد

جوكو ويدودو وعبدالله سالم الظاهري وسلطان الرميثي خلال الفعالية (من المصدر)
6 ديسمبر 2025 01:48

سولو (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات في إندونيسيا
جبل جيس يسجل أقل درجة حرارة في الدولة
عيد الاتحاد
تابع التغطية كاملة

نظم مركز جامع الشيخ زايد الكبير في مدينة سولو بإندونيسيا، فعاليات احتفالية بمناسبة عيد الاتحاد الرابع والخمسين لدولة الإمارات، استمرت على مدار خمسة أيام، وشهدت حضوراً رفيع المستوى، ومشاركة جماهيرية واسعة.
حضر الحفل، الرئيس الإندونيسي السابق جوكو ويدودو، وعبدالله سالم الظاهري، سفير الدولة لدى جمهورية إندونيسيا، والسفير غير المقيم لدى جمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية ورابطة الآسيان، والدكتور سلطان الرميثي، رئيس مركز جامع الشيخ زايد الكبير في سولو، إلى جانب عدد من كبار الشخصيات والمسؤولين في المدينة.
تضمن البرنامج مجموعة من الفعاليات الثقافية والاجتماعية المتنوعة، من أبرزها عروض الفنون الشعبية الإماراتية مثل العيالة والحربية وفن العازي، التي لاقت تفاعلاً كبيراً من الحضور، وجسدت التمازج الثقافي بين الشعبين الإماراتي والإندونيسي.
وفي مبادرة إنسانية تعكس القيم المجتمعية لدولة الإمارات، شهد الحفل تنظيم العرس الجماعي الأول في سولو، بمشاركة ستة عرسان من مختلف الفئات العمرية، تراوحت أعمارهم بين 23 و64 عاماً، إلى جانب توثيق عقود الزواج لعائلات من المدينة والمناطق المجاورة، بهدف دعم الاستقرار الأسري، وتخفيف الأعباء المالية على الأزواج الجدد.

مركز جامع الشيخ زايد الكبير
الإمارات
إندونيسيا
جامع الشيخ زايد الكبير
عيد الاتحاد
احتفالات عيد الاتحاد
آخر الأخبار
ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات في إندونيسيا
الأخبار العالمية
ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات في إندونيسيا
اليوم 12:22
اكتشاف تماثيل جنائزية داخل مقبرة ملكية في دلتا النيل
الترفيه
اكتشاف تماثيل جنائزية داخل مقبرة ملكية في دلتا النيل
اليوم 12:11
تفاؤل سعودي بالمواجهات الأفريقية في المونديال
الرياضة
تفاؤل سعودي بالمواجهات الأفريقية في المونديال
اليوم 11:58
قرعة كأس العالم 2026 تُجدد الذكريات والأمنيات
الرياضة
قرعة كأس العالم 2026 تُجدد الذكريات والأمنيات
اليوم 11:55
سالم الدوسري عن قرعة المونديال: نركز الآن على كأس العرب!
الرياضة
سالم الدوسري عن قرعة المونديال: نركز الآن على كأس العرب!
اليوم 11:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©