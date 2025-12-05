مركز جامع الشيخ زايد الكبير في إندونيسيا يحتفي بعيد الاتحاد

سولو (الاتحاد)

نظم مركز جامع الشيخ زايد الكبير في مدينة سولو بإندونيسيا، فعاليات احتفالية بمناسبة عيد الاتحاد الرابع والخمسين لدولة الإمارات، استمرت على مدار خمسة أيام، وشهدت حضوراً رفيع المستوى، ومشاركة جماهيرية واسعة.

حضر الحفل، الرئيس الإندونيسي السابق جوكو ويدودو، وعبدالله سالم الظاهري، سفير الدولة لدى جمهورية إندونيسيا، والسفير غير المقيم لدى جمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية ورابطة الآسيان، والدكتور سلطان الرميثي، رئيس مركز جامع الشيخ زايد الكبير في سولو، إلى جانب عدد من كبار الشخصيات والمسؤولين في المدينة.

تضمن البرنامج مجموعة من الفعاليات الثقافية والاجتماعية المتنوعة، من أبرزها عروض الفنون الشعبية الإماراتية مثل العيالة والحربية وفن العازي، التي لاقت تفاعلاً كبيراً من الحضور، وجسدت التمازج الثقافي بين الشعبين الإماراتي والإندونيسي.

وفي مبادرة إنسانية تعكس القيم المجتمعية لدولة الإمارات، شهد الحفل تنظيم العرس الجماعي الأول في سولو، بمشاركة ستة عرسان من مختلف الفئات العمرية، تراوحت أعمارهم بين 23 و64 عاماً، إلى جانب توثيق عقود الزواج لعائلات من المدينة والمناطق المجاورة، بهدف دعم الاستقرار الأسري، وتخفيف الأعباء المالية على الأزواج الجدد.