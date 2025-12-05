محمد العلي: التطوع المعرفي استثمار مستقبلي

أبوظبي (الاتحاد)

أكد الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، أن اليوم العالمي للتطوع يمثل مناسبة عالمية للاحتفاء بالقيم الإنسانية وتعزيز روح العطاء، مشيراً إلى أن التطوع بات ركيزة أساسية في دعم التنمية المستدامة وصناعة مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

ولفت الدكتور العلي إلى أن مركز تريندز للبحوث والاستشارات ينظر إلى التطوع من منظور شمولي، بوصفه قوة دافعة للتنمية وأساساً لتعزيز روح عالمية في البذل والمسؤولية. فالتطوع الفكري والمعرفي المستند إلى البحث العلمي، لم يعد مجرد مبادرة داعمة، بل أصبح استثماراً استراتيجياً في المستقبل، يتجاوز تقديم المساعدة المباشرة إلى بناء حلول دائمة ومبتكرة.

وأضاف: أن مراكز الفكر والبحث العلمي باتت اليوم بوصلة تُوجّه العمل الإنساني والخيري نحو مسارات أكثر كفاءة وتأثيراً، مشيراً إلى أن «تريندز» من خلال دراسته للتحديات البيئية والاجتماعية والاقتصادية، ينتج بيانات دقيقة وأبحاثاً رصينة تُسهم في تعظيم أثر الجهود التطوعية وضمان وصولها للفئات الأكثر احتياجاً.

وأوضح أن مركز «تريندز» يحرص على تجسيد هذا الدور عبر بناء شبكة واسعة من الشراكات الاستراتيجية مع مؤسسات رائدة محلياً وعالمياً في مجالات العمل الإنساني والتطوعي والتنمية المستدامة، مثل هيئة الهلال الأحمر ومنظمة ديهاد الإنسانية المستدامة ومؤسسة الأخوة الإنسانية، مؤكداً أن هذه الشراكات تمثل نموذجاً لتكامل الفكر المبتكر مع العمل الميداني المؤثر.

واختتم الدكتور العلي تصريحه بأن دولة الإمارات العربية المتحدة تشكل النموذج الملهم لهذا النهج العالمي في العطاء والعمل الإنساني المؤسسي، لافتاً إلى أن «تريندز» يفخر بأن يكون جسراً معرفياً وإنسانياً يربط هذه القيم بالعالم.