السبت 6 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

مكتبة محمد بن راشد تنظم «إكسبو التطوع والابتكار»

مكتبة محمد بن راشد تنظم «إكسبو التطوع والابتكار»
6 ديسمبر 2025 01:46

دبي (وام)

جبل جيس يسجل أقل درجة حرارة في الدولة
الإمارات: رفض محاولات تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه

نظمت مكتبة محمد بن راشد بدبي أمس فعالية «إكسبو التطوع والابتكار» احتفاء باليوم العالمي للتطوع، وذلك في إطار مسؤوليتها المجتمعية وجهودها لترسيخ ثقافة العطاء، وبالتعاون مع فريق سفراء الأمل التطوعي التابع لمركز الطارق للتأهيل والتوحد، ولايف إيد هولدنج، ومركز الأمل للتأهيل والتدريب على العلوم السلوكية، ومؤسسة مليون و233352 لتنمية القدرات العقلية.
حضر الفعالية عدد من كبار الشخصيات والمسؤولين والإعلاميين.
وأكد الدكتور محمد سالم المزروعي، عضو مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، أن الفعالية تأتي امتداداً لجهود المكتبة في تعزيز ثقافة المبادرة المجتمعية عبر برامج تربط بين التعلم والمشاركة المجتمعية.
وأكد اللواء الشيخ محمد عبدالله المعلا، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة بشرطة دبي، أن التطوع رسالة إنسانية متجذرة في المجتمع الإماراتي، مشيراً إلى أن كل فرد قادر على تقديم دور إيجابي يعزز روح الفزعة والتكاتف.
وقدمت المتطوعة الرائدة فتحية النظاري كلمة حفزت من خلالها على غرس قيم التطوع في نفوس الأجيال الجديدة، مستعرضة مسيرتها الممتدة في العمل الإنساني داخل الدولة.

مكتبة محمد بن راشد
التطوع
الإمارات
العمل التطوعي
دبي
اليوم العالمي للتطوع
