السبت 6 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الطوارئ والأزمات» تكرّم المشاركين بـ«برنامج بناء الكوادر التطوعية»

خلال تكريم أحد المتطوعين (وام)
6 ديسمبر 2025 01:46

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
جبل جيس يسجل أقل درجة حرارة في الدولة
الإمارات: رفض محاولات تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه

احتفت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، باليوم العالمي للتطوع، تأكيداً على مكانة العمل التطوعي كقيمة راسخة في المجتمع الإماراتي، وتجسيداً لنهج القيادة الرشيدة في تمكين الأفراد من المساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية الوطنية، وترسيخ ثقافة العطاء والمسؤولية المجتمعية.
تأتي هذه المناسبة تماشياً مع رؤية الدولة في تعزيز العمل الإنساني والمجتمعي، وتفعيل دور المتطوعين في دعم منظومة الاستجابة الوطنية خلال الأزمات والطوارئ، بما يعكس روح التكافل والتضامن التي تميّز المجتمع الإماراتي.
وشهدت فعالية اليوم العالمي للتطوع تكريم مجموعة من المتطوعين المشاركين في البرنامج الوطني لبناء الكوادر التطوعية التخصصية، تقديراً لجهودهم في تعزيز ثقافة الاستعداد المجتمعي، وإسهاماتهم المتميزة في دعم خطط الاستجابة الوطنية.
وشمل التكريم أكثر من 350 متطوعاً ومتطوعة يمثلون مختلف التخصّصات التطوعية الحيوية، من بينها الرعاية الصحية، الإطفاء والإنقاذ، وإدارة الحشود، والذين يجسدون التنوّع والتكامل في منظومة التطوع الوطني.
وأكدت الهيئة التزامها الراسخ بدعم العمل التطوعي كركيزة أساسية في بناء منظومة الجاهزية الوطنية.
وقال معالي علي سعيد النيادي، رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، إن هذا التكريم يؤكد الدور الحيوي الذي يؤديه المتطوعون في دعم مهام الاستجابة والطوارئ، وتجسيداً لقيم الاتحاد والعطاء المتجذّرة في المجتمع الإماراتي، كما يعكس نجاح البرنامج الوطني لبناء الكوادر التطوعية التخصّصية في تأهيل جيل من المتطوعين الأكفاء القادرين على المشاركة بفعالية في مختلف الميادين الإنسانية والميدانية.

الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث
الإمارات
التطوع
العمل التطوعي
اليوم العالمي للتطوع
آخر الأخبار
ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات في إندونيسيا
الأخبار العالمية
ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات في إندونيسيا
اليوم 12:22
اكتشاف تماثيل جنائزية داخل مقبرة ملكية في دلتا النيل
الترفيه
اكتشاف تماثيل جنائزية داخل مقبرة ملكية في دلتا النيل
اليوم 12:11
تفاؤل سعودي بالمواجهات الأفريقية في المونديال
الرياضة
تفاؤل سعودي بالمواجهات الأفريقية في المونديال
اليوم 11:58
قرعة كأس العالم 2026 تُجدد الذكريات والأمنيات
الرياضة
قرعة كأس العالم 2026 تُجدد الذكريات والأمنيات
اليوم 11:55
سالم الدوسري عن قرعة المونديال: نركز الآن على كأس العرب!
الرياضة
سالم الدوسري عن قرعة المونديال: نركز الآن على كأس العرب!
اليوم 11:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©