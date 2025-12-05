خليفة بن محمد: المتطوعات الإماراتيات نموذج وطني رائد في العطاء

أبوظبي (وام)

أكد معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة جمعية «واجب» التطوعية، أن المتطوعات الإماراتيات يشكلن نموذجاً وطنياً رائداً في العطاء والتفاني، من خلال جهودهن التي تعكس القيم الإنسانية والمسؤولية المجتمعية، وتعزز استدامة المبادرات التطوعية داخل الدولة وخارجها.

وأضاف: أن اليوم العالمي للتطوع، الذي يصادف 5 ديسمبر من كل عام، يجسد الفخر وروح التضحية المتجذرة في أبناء وبنات الإمارات، ويبرهن على مكانة العمل التطوعي كركيزة أساسية في قوة الوطن ونهضته.

وأكد معاليه أن جمعية واجب التطوعية ماضية في تمكين المتطوعات والمتطوعين عبر برامج نوعية ومبادرات مؤثرة تُعمّق أثر التطوع، وتغرس القيم النبيلة وتعزز روح السعادة المجتمعية، إيماناً بأن التطوع هو أحد أسمى صور الولاء للوطن وقيادته.

من جانبها، قالت مريم الأحمدي، أمين السر وعضو مجلس إدارة جمعية واجب التطوعية، إن الاحتفاء باليوم العالمي للتطوع، يمثل فرصة عالمية لتكريم جهود المتطوعين وتجديد الالتزام بخدمة المجتمع، مؤكدة فخرها بتمثيل المتطوعات خلال احتفالات «عيد الاتحاد»، حيث يجسدن نموذجاً مشرّفاً للعطاء الوطني وروح المسؤولية المجتمعية التي تميز أبناء وبنات الإمارات. وأكدت أن الدعم المستمر الذي تقدمه الجمعية تحت إشراف معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة الجمعية، يشكل ركيزة أساسية لتمكين المرأة الإماراتية وإتاحة الفرص لها للمشاركة الفاعلة وصنع أثر إيجابي عبر برامج نوعية تعزز ثقافة المبادرة والمسؤولية المجتمعية. وأشارت إلى أن الجمعية، كركيزة من ركائز المجتمع المدني، تقدم مبادرات مستدامة وبرامج ميدانية ترتبط بأولويات التنمية الوطنية، وتعزز حضورها محلياً وعالمياً، بما يعكس رؤية القيادة الرشيدة.

وأضافت: أن اعتماد الجمعية ذراعاً مجتمعياً لمنظمة الأمم المتحدة في مجال المشاركة المجتمعية لمكافحة التطرف يعكس ثقة المجتمع الدولي بجهود الإمارات، مشيدة بالشراكات الاستراتيجية مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والتي أسهمت في برامج تدريبية ومبادرات نوعية لتعزيز كفاءة المتطوعات وجاهزيتهن للمبادرات الإنسانية والمجتمعية.