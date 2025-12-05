السبت 6 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«المستجيب المجتمعي» يعزز دور التطوع في حماية الأرواح والممتلكات

«المستجيب المجتمعي» يعزز دور التطوع في حماية الأرواح والممتلكات
6 ديسمبر 2025 01:47

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت هيئة أبوظبي للدفاع المدني، وبالتزامن مع اليوم العالمي للتطوع الذي يصادف 5 ديسمبر من كل عام، عن استعدادها لإطلاق تطبيق «المستجيب المجتمعي»، بوصفه مبادرة استراتيجية تهدف إلى تنظيم العمل التطوعي في مجالات الدفاع المدني والإسعاف، وتمكين أفراد المجتمع من المساهمة بدور فاعل في الاستجابة الأولية عند وقوع الحوادث.
وسيُشكل «المستجيب المجتمعي» منصة مبتكرة توفر منظومة متكاملة للتطوع المتخصص، من خلال إتاحة عملية تسجيل مرنة لجميع أفراد المجتمع، وتوفير برامج تدريب وتأهيل معتمدة تُسهم في رفع مهارات المتطوعين في التدخل السريع وتقديم المساعدة الأولية إلى حين وصول فرق الاستجابة المتخصصة، إلى جانب توفير مواد توعوية وإرشادية تعزّز ثقافة السلامة الوقائية ضمن بيئة المجتمع.
وأكدت الهيئة أن التطبيق يمثل نقلة نوعية في إشراك المجتمع بدور محوري في حماية الأرواح والممتلكات، من خلال تعزيز جاهزية المستجيبين المجتمعيين وترسيخ قيم المواطنة الإيجابية والعمل التطوعي المنظم ضمن إطار مؤسسي يدعم منظومة الدفاع المدني والإسعاف في الإمارة.
واختتمت الهيئة بالتأكيد على أن إطلاق التطبيق سيتم خلال الفترة المقبلة، داعية أفراد المجتمع إلى الاستفادة من المبادرة والانضمام إلى منظومة المستجيبين المجتمعيين، تجسيداً لقيم العطاء والمسؤولية الوطنية، وتأكيداً على الدور الحيوي الذي يمثله التطوع في دعم منظومة الطوارئ والاستجابة في إمارة أبوظبي.

التطوع
الإمارات
العمل التطوعي
اليوم العالمي للتطوع
هيئة أبوظبي للدفاع المدني
