الإمارات وسلوفاكيا تعقدان الجولة الأولى من المشاورات السياسية

براتيسلافا (وام)

عُقدت الجولة الأولى من المشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية في الإمارات العربية المتحدة وجمهورية سلوفاكيا في مدينة براتيسلافا بتاريخ 4 ديسمبر 2025، برئاسة معالي لانا زكي نسيبة، وزير دولة، ومعالي ماريك إيشتوك، وزير الدولة في وزارة الشؤون الخارجية والأوروبية بسلوفاكيا.

وجددت المشاورات تأكيد قوة الشراكة الثنائية بين البلدين الصديقين عقب الزيارة الأخيرة التي قام بها معالي روبرت فيكو، رئيس الوزراء في جمهورية سلوفاكيا، إلى أبوظبي.

كما بحث الجانبان سُبل تعزيز التعاون في مختلف القطاعات، مع التركيز بشكل خاص على تعزيز التبادل التجاري، وفتح آفاق جديدة للاستثمار، واستكشاف فرص التعاون في مجال الطاقة النووية المدنية.