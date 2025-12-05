السبت 6 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

جامعة دبي تحصد المرتبة 31 عربياً

جامعة دبي (من المصدر)
6 ديسمبر 2025 01:46

دبي (الاتحاد)

حققت جامعة دبي إنجازاً جديداً بحصولها على المرتبة 31 على مستوى العالم العربي ضمن تصنيف التايمز للتعليم العالي للجامعات العربية 2026، مؤكدةً بذلك مكانتها المتقدمة كإحدى أبرز المؤسسات التعليمية في المنطقة في مجالات التميز الأكاديمي، وجودة البحث العلمي، والانفتاح على العالم.
ويعكس هذا الإنجاز التزام الجامعة المستمر بتقديم تعليم عالي الجودة، وتعزيز الأبحاث ذات الأثر، وترسيخ شراكات فاعلة مع القطاعين الصناعي والأكاديمي. ويستند تصنيف التايمز إلى منهجية شاملة تقيس أداء الجامعات في عدة محاور رئيسية. 
وبهذه المناسبة، هنأ رئيس الجامعة الدكتور عيسى البستكي أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية على نجاحهم في الوصول إلى هذا المستوى وعلى جودة التعليم ومعايير التعليم الدولية.
وقال: إن جودة التعليم والبحث العلمي الأكاديمي وتبني معايير الابتكار والاستدامة هما مفتاح تقدمنا ونجاحنا، وأنه في ضوء متطلبات العصر ووظائف المستقبل والتحول الرقمي المستمر، يقع على عاتق الجامعة مسؤولية تعزيز وترسيخ مبادئ التقدم والإبداع والابتكار بين طلبتها وخريجيها وهيئاتها الأكاديمية والإدارية.
وأكد أن هذا التقدم ما كان ليتحقق لولا جهود كوادر الجامعة الأكاديمية والإدارية وطلبتها المتميزين، الذين يعملون دائماً على تعزيز سمعتها محلياً وإقليمياً ودولياً.

جامعة دبي
دبي
الإمارات
تصنيف التايمز العالمي
التايمز
مؤسسة التايمز
