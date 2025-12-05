السبت 6 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

سلامة العميمي: الأسرة ركيزة أساسية في النسيج المجتمعي لأبوظبي

سلامة العميمي
6 ديسمبر 2025 01:47

أبوظبي (الاتحاد)

قالت سلامة العميمي المدير العام لهيئة الرعاية الأسرية: «في يوم الأسرة العربية الذي يصادف 7 ديسمبر من كل عام، نؤكد في هيئة الرعاية الأسرية مكانة الأسرة كركيزة أساسية في النسيج المجتمعي لإمارة أبوظبي، وأنّها المحور الرئيس في مسيرة التنمية الاجتماعية. لقد أخذنا على عاتقنا في الهيئة مسؤولية تطوير منظومة رعاية أسرية متكاملة تعكس رؤية إمارة أبوظبي، التي تضع الأسرة في قلب سياساتها الاجتماعية بوصفها الأساس لبناء مجتمعٍ متماسك ومستقر».
وأضافت: «الأسرة هي خط الحماية الأول لجميع أفرادها، وبصلاحِها يصلُح المجتمع. وكلّما كانت قوية ومرنة ومستقلة، كلّما وفّرت بيئةً سليمة للنمو. من هذا المنطلق تواصل هيئة الرعاية الأسرية العمل مع شركائها للارتقاء بالخدمات الاجتماعية، وتعزيز قدرات الأسر وتمكينها من مواجهة التحديات، بما يدعم تماسك الأسرة واستقرار المجتمع، ويسهم في تحقيق الأهداف التي وضعتها حكومة الإمارات العربية المتحدة».
واختتمت: «إنّ يوم الأسرة العربية يُشكّل محطةً للتأمّل في مسؤولياتنا المشتركة تجاه الأسرة، وفرصةً لتجديد التزامنا بالعمل المستمر من أجل أن تكون كل أسرة في أبوظبي وفي العالم العربي أكثر تماسكاً وازدهاراً، وأكثر قدرة على صناعة مستقبل أفضل لأبنائها، كل عام وأسرنا بخير».

سلامة العميمي
أبوظبي
الإمارات
الأسرة
هيئة الرعاية الأسرية
يوم الأسرة العربية
