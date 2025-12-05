السبت 6 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

نائب حاكم أم القيوين يقدم واجب العزاء في وفاة راشد سعيد آل علي

أحمد بن سعود بن راشد خلال أداء واجب العزاء (وام)
6 ديسمبر 2025 01:49

أم القيوين (وام) 

قدّم سمو الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب حاكم أم القيوين، مساء أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله، راشد سعيد راشد بوقفيل آل علي. 
وأعرب سموه، خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة الرفاع بالشارقة، عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى سيف حميد سالم، مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين في وفاة جده، وإلى ذوي الفقيد، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. 
رافق سموه خلال تقديم واجب العزاء الشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة الحكومة الذكية، والشيخ حميد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس مكتب صاحب السمو حاكم أم القيوين.

أم القيوين
الإمارات
أحمد بن سعود المعلا
