«مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية».. دعم أهل غزة أولوية رئيسية

دبي (وام)

تواصل مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» ترسيخ مكانتها كمؤثر رئيسي في العمل الخيري والإنساني على مستوى العالم، بما يترجم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في استدامة العطاء وفتح آفاق غير محدودة أمام العمل الإنساني، حيث تسهم برامج وجهود مؤسسة المبادرات، في تمكين المجتمعات الأكثر احتياجاً والارتقاء بواقعها عبر مشاريع مستدامة في مجالات الغذاء والتعليم والرعاية الصحية، من خلال اعتمادها رؤية شاملة لتحقيق أهدافها الإنسانية، والتطوير الدائم لأساليب العمل وتوثيق التعاون مع جميع المنظمات الدولية والهيئات والجهات المعنية بالعمل الإغاثي والإنساني، لإيصال الدعم للدول والمجتمعات التي تواجه أوضاعاً صعبة.

وتمثل مساعدة قطاع غزة أولوية رئيسية في عمل «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، حيث أعلنت المؤسسة في 25 نوفمبر الماضي، عن إطلاق مبادرة لتجهيز «سفينة محمد بن راشد الإنسانية»، وتوفير أكثر من 10 ملايين وجبة للتخفيف من معاناة سكان قطاع غزة ومساندتهم في ظل الظروف الصعبة الراهنة، وذلك بالتعاون مع عملية الفارس الشهم 3 التي أطلقتها دولة الإمارات لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق، وتلبية الاحتياجات العاجلة لأهالي القطاع.

وتسعى المؤسسة من خلال المبادرة الجديدة، إلى تجهيز سلال غذائية، وتكفي كل سلة أسرة مكونة من 5 أشخاص ولمدة أسبوع كامل، وتتكون كل سلة من 20 صنفاً تلبي الاحتياجات الغذائية الأساسية للأسر في قطاع غزة، وروعي عند اعتماد قائمة الأصناف، الكمية المناسبة والتنوع والجودة العالية، والقيمة الغذائية المرتفعة التي تناسب مختلف الشرائح العمرية. ودعت مؤسسة المبادرات جميع أفراد المجتمع في الإمارات للتطوع والمشاركة في تجهيز الوجبات ودعم المبادرة وذلك خلال الفعالية التي تنظمها المؤسسة يوم 7 ديسمبر الجاري في مركز دبي للمعارض ـ إكسبو، عبر الموقع: www.MBRship.ae.

وحظيت دعوة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» بتفاعل واسع النطاق، ما يعكس رسوخ ثقافة العطاء في مجتمع دولة الإمارات، ومسارعة أفراده إلى مساندة المبادرات والحملات الإنسانية التي تطلقها الإمارات.