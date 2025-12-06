الأحد 7 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حمدان بن محمد يتفقد عدداً من المؤسسات الإبداعية والثقافية في منطقة القوز

حمدان بن محمد يتفقد عدداً من المؤسسات الإبداعية والثقافية في منطقة القوز
6 ديسمبر 2025 15:39

تفقد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، عدداً من المؤسسات الإبداعية والثقافية في منطقة القوز.
وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «تفقّدتُ عدداً من المؤسسات الإبداعية والثقافية في منطقة القوز.. فخورون بجهود فريق "السركال أفنيو" التي تستضيف سنوياً مليوني زائر وتمثل ملتقى للمواهب ومختبراً للأفكار الجديدة ومساحةً تحتضن أكثر من 90 مؤسسة إبداعية وصالة فنية».
وأضاف سموه: «كما اطّلعت خلال الزيارة على عدد من المشاريع والمبادرات الهادفة لإثراء المشهد الابداعي وبناء جسور إنسانية تربط بين الثقافات والمجتمعات.. دبي برؤيتها وبعقول مبدعيها، ماضيةٌ لتعزيز موقعها مركزاً عالمياً للاقتصاد الإبداعي، بقناعة راسخة بدور الثقافة كقوة محركة تصنع هوية دبي وتساهم في رسم ملامح مستقبلها».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
حمدان بن محمد
الإمارات
