الأحد 7 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
بحضور خالد بن محمد بن زايد.. طحنون بن زايد يلتقي الرئيس التنفيذي لـ"مايكروسوفت"

بحضور خالد بن محمد بن زايد.. طحنون بن زايد يلتقي الرئيس التنفيذي لـ"مايكروسوفت"
6 ديسمبر 2025 16:17

بحضور سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، التقى سموُّ الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، ساتيا ناديلا، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «مايكروسوفت».
وقال سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «بحضور سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، التقيت ساتيا ناديلا، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت، حيث استعرضنا تطورات التعاون التقني والمبادرات المشتركة الهادفة إلى تعزيز البنية الرقمية ودعم التطبيقات المتقدمة التي تنسجم مع رؤية دولة الإمارات للمستقبل».
وأضاف سموه: «وتبادلنا وجهات النظر حول سبل توسيع آفاق العمل المشترك، في ظل الثقة المتنامية بنهج أبوظبي في تسريع تبني التقنيات الحديثة وتوفير بيئة داعمة للاستثمارات التي تطوّر القدرات الوطنية وتسهم في استدامة النمو».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
مايكروسوفت
خالد بن محمد بن زايد
طحنون بن زايد
