احتمال سقوط أمطار غداً

أبوظبي
6 ديسمبر 2025 18:40

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً، وتظهر السحب المنخفضة على الجزر وبعض المناطق الغربية، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة يصبح رطبا ليلاً وصباح الاثنين على بعض المناطق الغربية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، وحركتها جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، وسرعتها تتراوح بين 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 30 كم/س.

الموج في الخليج العربي خفيف، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 3:46، والمد الثاني عند الساعة 04:25، والجزرالأول عند الساعة 21:14 والجزر الثاني عند الساعة 08:15.

في بحر عمان، الموج خفيف أيضا. وسيحدث المد الأول عند الساعة 10:21 والمد الثاني عند الساعة 00:08، والجزر الأول عند الساعة 17:11.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة                      الحرارة العظمى    الحرارة الصغرى   الرطوبة العظمى   الرطوبة الصغرى

أبوظبي                      29 19 85 30

دبي                           30 20 80 30

الشارقة                       30 18 85 30

عجمان                        30 20 80 35

أم القيوين                     29 20 80 35

رأس الخيمة                  28 19 70 30

الفجيرة                        28 20 80 40

العـين                          28 18 65 35

ليوا                             29 17 85 35

الرويس                        28 18 90 45

السلع                           29 17 90 50

دلـمـا                            28 22 80 40

طنب الكبرى / الصغرى    28 23 85 30

أبو موسى                      28 23 80 30.

المصدر: وام
