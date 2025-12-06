قافلة مساعدات إماراتية جديدة تحمل كسوة الشتاء ومواد إيواء إلى غزة

دخلت إلى قطاع غزة قافلة المساعدات الإنسانية الإماراتية رقم (257)، ضمن عملية "الفارس الشهم 3" لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق، حاملةً على متنها مواد إيواء و"كسوة الشتاء" لتعزيز الحماية للأسر المتضررة في ظل الأحوال الجوية الباردة.

تضم القافلة الجديدة 15 شاحنة تحمل على متنها نحو 300 منصة شحن "بالت" من المساعدات، بوزن إجمالي يناهز 182 طناً من مواد الإيواء والملابس الشتوية المتنوعة، بما في ذلك الخيام ومستلزمات التدفئة الأساسية التي تساهم في توفير مأوى أكثر أمناً للأسر التي فقدت منازلها أو اضطرت للنزوح.

تأتي هذه القافلة بدعم من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، حيث جرى تخصيص جزء كبير من حمولتها لمبادرات "كسوة الشتاء" التي تتضمن سترات (جاكيت) شتوية وملابس دافئة متنوعة، تُوزَّع على مختلف الفئات العمرية من الأطفال والنساء وكبار السن، للمساهمة في حمايتهم من موجات البرد القاسية وتخفيف معاناتهم في المخيمات والمناطق المتضررة.

يواصل الهلال الأحمر الإماراتي، بالتنسيق مع فرق عملية "الفارس الشهم 3" في الميدان، إرسال قوافل نوعية تركز على مواد الإيواء واحتياجات الشتاء، استجابةً للاحتياجات الإنسانية المتزايدة في قطاع غزة، وحرصاً على توفير مقومات الحياة الأساسية للأشقاء، خاصةً مع تزايد تأثير انخفاض درجات الحرارة على الأسر المتضررة والنازحة.

تُعد هذه القافلة امتداداً لسلسلة من قوافل المساعدات الإماراتية التي لم تنقطع، في إطار عملية "الفارس الشهم 3" التي تواصل جهودها الإنسانية لتأمين المأوى والغذاء والرعاية الأساسية للشعب الفلسطيني الشقيق، بالتعاون مع الشركاء والهيئات الإنسانية، وفي مقدمتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.