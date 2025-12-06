الأحد 7 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

قافلة مساعدات إماراتية جديدة تحمل كسوة الشتاء ومواد إيواء إلى غزة

شعار عملية الفارس الشهم 3
6 ديسمبر 2025 19:03

دخلت إلى قطاع غزة قافلة المساعدات الإنسانية الإماراتية رقم (257)، ضمن عملية "الفارس الشهم 3" لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق، حاملةً على متنها مواد إيواء و"كسوة الشتاء" لتعزيز الحماية للأسر المتضررة في ظل الأحوال الجوية الباردة.

تضم القافلة الجديدة 15 شاحنة تحمل على متنها نحو 300 منصة شحن "بالت" من المساعدات، بوزن إجمالي يناهز 182 طناً من مواد الإيواء والملابس الشتوية المتنوعة، بما في ذلك الخيام ومستلزمات التدفئة الأساسية التي تساهم في توفير مأوى أكثر أمناً للأسر التي فقدت منازلها أو اضطرت للنزوح.

تأتي هذه القافلة بدعم من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، حيث جرى تخصيص جزء كبير من حمولتها لمبادرات "كسوة الشتاء" التي تتضمن سترات (جاكيت) شتوية وملابس دافئة متنوعة، تُوزَّع على مختلف الفئات العمرية من الأطفال والنساء وكبار السن، للمساهمة في حمايتهم من موجات البرد القاسية وتخفيف معاناتهم في المخيمات والمناطق المتضررة.

