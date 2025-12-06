محمد بن راشد يلتقي وفداً من قادة الأعمال الأفارقة

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، «رعاه الله»، اليوم بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وفداً يضم نخبة من أبرز قادة الأعمال والعمل الخيري في أفريقيا، وذلك في إطار زيارة لدولة الإمارات تهدف إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية وتوسيع آفاق التعاون بين الجانبين في مجالات الاستثمار والتجارة والابتكار والعمل الخيري.

ضم الوفد مجموعة من كبار رجال الأعمال والقيادات الخيرية في القارة الأفريقية ممن يقودون قطاعات حيوية تشمل الطاقة، والبنية التحتية الرقمية، والنقل، والخدمات اللوجستية، والزراعة، وأنظمة الغذاء، ويسهمون من خلال استثماراتهم ومبادراتهم المجتمعية في دعم الناتج المحلي الإجمالي وتوليد فرص العمل وتعزيز صلابة المجتمعات في بلدانهم.

وخلال اللقاء، رحّب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بأعضاء الوفد، مؤكداً حرص دولة الإمارات على ترسيخ شراكات طويلة الأمد مع الدول الأفريقية تقوم على الشراكة الفاعلة والمصالح المشتركة والتنمية المستدامة.

وقال سموه «تربطنا بأفريقيا علاقات تاريخية وإنسانية واقتصادية عميقة، وننظر إلى القارة كشريك رئيسي في صنع مستقبل أكثر ازدهاراً واستقراراً للمنطقة والعالم. نؤمن بقدرة شراكاتنا على خلق فرص تنموية حقيقية لمجتمعاتنا وتعزيز أمن الطاقة والغذاء، وبناء اقتصادات أكثر مرونة واستدامة. دولة الإمارات ستبقى شريكاً موثوقاً يدعم رؤى الدول الأفريقية وتطلعات شعوبها إلى التنمية والتقدم».





وحضر اللقاء، سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي هلال سعيد المري، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وسلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، وعبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة.

وشهد اللقاء، الذي عقد في فندق «العنوان كريك هاربر» في دبي، مناقشة آفاق توسيع الاستثمارات المشتركة وتطوير أطر تعاون جديدة في مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة، والبنية التحتية الرقمية، وسلاسل الإمداد والنقل، والزراعة والغذاء، إلى جانب تعزيز دور المبادرات المجتمعية والخيرية في تعظيم الأثر التنموي للاستثمارات التجارية.

تأتي هذه الزيارة في سياق الزخم المتزايد الذي تشهده العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات ودول أفريقيا، حيث أصبحت الإمارات من بين أكثر الدول استثماراً في القارة، مع تجاوز حجم استثماراتها 110 مليارات دولار بين عامي 2019 و2023، من ضمنها أكثر من 70 مليار دولار في مشروعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية الخضراء.

كما أطلقت دولة الإمارات مبادرة «الذكاء الاصطناعي من أجل التنمية» بقيمة مليار دولار لدعم وتمويل مشاريع الذكاء الاصطناعي في الدول الأفريقية، بما يسهم في دمج تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات التعليم والزراعة والبنية التحتية، وتعزيز جاهزية الاقتصادات الأفريقية للتحولات الرقمية العالمية.

وقال بدر جعفر المبعوث الخاص لوزير الخارجية لشؤون الأعمال والعمل الخيري ومضيف الوفد «تجمع هذه الزيارة قيادات تسهم في صياغة المسارات الاقتصادية والاجتماعية في مختلف أنحاء القارة. وحين يعمل قطاع الأعمال والحكومات والعمل الخيري في اتجاه واحد، نصل إلى حلول تدعم القدرة على الصمود وتوسع آفاق الفرص وتخدم ازدهارا طويل الأمد. وتبقى دولة الإمارات ملتزمة بالعمل إلى جانب شركائها في مختلف أنحاء أفريقيا لدفع تعاون يستشرف المستقبل قائم على الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة».

من جانبهم، أعرب أعضاء الوفد عن بالغ تقديرهم لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على إتاحة الفرصة للقاء والحوار المباشر، مؤكدين أن ما تشهده العلاقات بين الإمارات وأفريقيا من نمو متسارع في الاستثمارات والتبادل التجاري يجسد ثقة متبادلة ورؤية مشتركة لبناء شراكات تحقق قيمة مضافة للطرفين.

وأكد أعضاء الوفد أن الإمارات تمثل نموذجاً ملهمًا في توظيف رأس المال والاستثمار المسؤول والعمل الخيري لتوليد أثر تنموي واسع النطاق، مشيرين إلى أن هذه الزيارة ستسهم في بلورة مسارات جديدة للتعاون وتطوير مبادرات مشتركة في مجالات التعليم والصحة وبناء المجتمعات القادرة على مواكبة التغيرات الاقتصادية العالمية.

ويشمل برنامج زيارة الوفد إلى دولة الإمارات سلسلة من اللقاءات المتخصصة والحلقات الحوارية والزيارات الميدانية، إلى جانب اجتماعات مع كبار المسؤولين في الجهات الحكومية والمؤسسات الاستثمارية والخيرية، بهدف تعزيز العمل المشترك واستكشاف نماذج جديدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص والقطاع الخيري.