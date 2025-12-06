الأحد 7 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

رئيس أذربيجان يستقبل زايد بن حمدان بن زايد

رئيس أذربيجان يستقبل زايد بن حمدان بن زايد
6 ديسمبر 2025 20:24

استقبل فخامة إلهام علييف، رئيس جمهورية أذربيجان، اليوم، سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، على رأس وفد الدولة الذي يزور جمهورية أذربيجان، لبحث سُبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري في عدد من القطاعات الحيوية.

ورحَّب فخامة إلهام علييف، في مستهل اللقاء، بسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان والوفد المرافق، معرباً فخامته عن تقديره الكبير لعلاقات الصداقة والتعاون التي تجمع البلدين الصديقين.

من جانبه، نقل سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان إلى فخامة الرئيس الأذربيجاني تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتمنياته للشعب الأذربيجاني دوام التقدم والازدهار؛ فيما حمَّل فخامة إلهام علييف سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان نقل تحياته إلى صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها المزيد من التطور والتقدم.

تم، خلال اللقاء، استعراض فرص توسيع التعاون بين مؤسسات القطاع الخاص في كلا البلدين، بما يشمل تحفيز الاستثمارات المشتركة، ودعم المشاريع المبتكرة، إسهاماً في بناء منظومة اقتصادية متكاملة أكثر تنوّعاً واستدامةً قائمة على حلول التكنولوجيا المتقدمة.

يضمُّ الوفد الإماراتي المرافق لسموّه كلاً من: سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة العالمية القابضة؛ وعلي راشد الراشدي، الرئيس التنفيذي لشركة «انترناشونال ريسورسيس هولدينغ»؛ وأجاي بهاتيا، الرئيس التنفيذي لشركة «سيريوس انترناشونال هولدينغ»؛ وفؤاد درويش، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «بالمز سبورت».

المصدر: وام
زايد بن حمدان بن زايد
إلهام علييف
أذربيجان
