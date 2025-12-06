الأحد 7 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حمدان بن محمد يزور «السركال أفنيو» ويشيد بدوره ملتقىً للمواهب ومختبراً للأفكار الجديدة

حمدان بن محمد يزور «السركال أفنيو» ويشيد بدوره ملتقىً للمواهب ومختبراً للأفكار الجديدة
6 ديسمبر 2025 20:43

زار سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، عدداً من المنشآت الثقافية في «السركال أفنيو» بمنطقة القوز بدبي، حيث شهد سموّه جانباً من إسهامات تلك المؤسسات في الفعاليات الثقافية التي تثري مجتمع الإمارة، وتمنح دبي تميزها بحراكها الثقافي وفق أجندة دبي الاجتماعية 33.

واطّلع سموّه على الدور الذي تقوم به هذه المؤسسات الثقافية من أجل دعم تطوير القدرات التنافسية في قطاعات الثقافة والفنون الرائدة لاكتشاف وتطوير المواهب وإبراز قيمة التراث الوطني الثقافي.

وأعرب سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم عن تقديره للدور الرائد الذي يضطلع به هذا المجمع الثقافي بكل ما يضمه من مؤسسات تسهم في تعزيز مكانة دبي كوجهة رائدة للصناعات الإبداعية، ومركز عالمي للأنشطة الثقافية والفنية، ويخدم في تحقيق الهدف الرامي لجعلها عاصمة عالمية للاقتصاد الإبداعي، مؤكداً أن السركال أفنيو بات يشكل إحدى أهم المنصات الإبداعية في دبي، بنجاحه في أن يكون ملتقىً للمواهب ومختبراً للأفكار الجديدة ومساحةً رحبة للأفكار المبدعة والابتكار.

وتفقّد سموّه مبنى «كونكريت»، الذي يوفر، ضمن منطقة «السركال أفنيو»، مساحة مرنة متعددة الاستخدامات على امتداد 1250 متراً مربعاً، متاحة للفعاليات الثقافية المحلية والعالمية المقامة في دبي، حيث تابع سموّه شرحاً حول التصميم المبتكر والمفتوح لأول مبنى في دبي يترشح للقائمة القصيرة لجائزة الآغا خان العالمية المرموقة للعمارة عام 2017، بفضل مخططه الأرضي المرن الذي يرمز إلى الجسور التي تصل بالثقافة إلى كل المجتمع.

كما زار سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم مؤسسة «فِكر»، والتي تعتبر وجهة ثقافية وأدبية مُميزة ومتفردة بدبي، وتعد مركزاً فكرياً يسلّط الضوء على النماذج الاجتماعية البارزة، ويعزّز العلاقات الثقافية والدبلوماسية الدولية، ويحتفي بالأعمال الفكرية.

أخبار ذات صلة
محمد بن راشد وحمدان بن محمد ومكتوم بن محمد يحضرون أفراح بن غدير والكتبي والفلاسي
حمدان بن محمد: ربط الأجيال بماضيها وتعزيز الروابط الأسرية والصحراء المدرسة الأولى لأجدادنا

وتعرّف سموّه على مكتبة مؤسسة فِكر ضمن منطقة «السركال أفنيو»، والتي تحتوى على مجموعة مُختارة من الكتب، يصل عددها إلى أكثر من 15 ألف عنوان باللغتين العربية والإنجليزية.

كذلك، اطّلع سموّه على «سينما عقيل»، إحدى المنشآت الرائدة على مستوى دولة الإمارات كسينما ثقافية منذ العام 2014 وتستهدف جمهوراً محلياً وعالمياً متنوعاً في دبي بأعمال سينمائية عالمية ومستقلة مؤثرة، وتحقق التلاقي بين الثقافات والمجتمعات والشعوب، وتقدم رسائل حضارية وإنسانية جامعة.

واختتم سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم جولته في «السركال أفنيو» في معرض «الخط الثالث»، والذي يُعد من أبرز صالات العرض الفنية في دبي منذ عام 2005، حيث اطّلع سموه على مساهمات المعرض في تطوير المشهد الفني المحلي، وتعزيز حضور فناني المنطقة إقليمياً ودولياً، ودعم المواهب وتنظيم فعاليات تسهم في ترسيخ مكانة دبي مركزاً رائداً للفنون والثقافة.

رافق سموّه، خلال الزيارة، معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وأحمد بن عيسى السركال، رئيس مجلس إدارة مجموعة السركال، ورئيس مؤسسة السركال الثقافية.

المصدر: وام
حمدان بن محمد
السركال أفنيو
آخر الأخبار
غارات عنيفة تستهدف شمالي وجنوب القطاع (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مصر وقطر تدعوان إلى سرعة تشكيل القوة الدولية في غزة
اليوم 02:50
البرلمان العربي يرحب بتجديد ولاية «الأونروا»
الأخبار العالمية
البرلمان العربي يرحب بتجديد ولاية «الأونروا»
اليوم 02:50
طفلان يجلسان على أنقاض منزل في رفح (أرشيفية)
الأخبار العالمية
المتحدث باسم «اليونيسف» لـ«الاتحاد»: 600000 طفل خارج مقاعد الدراسة للعام الثاني
اليوم 02:50
نازحة سودانية في مخيم للنازحين شمال دارفور (رويترز)
الأخبار العالمية
مسؤولون في منظمات أممية وإغاثية لـ«الاتحاد»: تفاقم الأزمة الإنسانية بمستويات خطيرة في السودان
اليوم 02:50
أطفال يمنيون مهددون بالجوع (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الانتهاكات الحوثية توقف المشاريع الإغاثية باليمن
اليوم 02:50
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©