علوم الدار

شرطة أبوظبي تطلع وفد مملكة تونغا على أفضل الممارسات التطويرية

شرطة أبوظبي تطلع وفد مملكة تونغا على أفضل الممارسات التطويرية
6 ديسمبر 2025 21:19

أبوظبي (الاتحاد)
أطلعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي وفد مملكة تونغا على أبرز الممارسات التطويرية والأنظمة المتقدمة التي تعزز استدامة الأمن في إمارة أبوظبي، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات مع المؤسسات الأمنية في الدول الصديقة.
واستقبل العميد الدكتور راشد محمد بورشيد، مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، الوفد الزائر برئاسة هونورابل أكاولا، سفير مملكة تونغا، وجرى، خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز التعاون في مجالات العمل الشرطي والأمني، واستعراض فرص المقارنة المعيارية لأفضل الممارسات والخدمات التطويرية، بالإضافة إلى التعرف على الدور الريادي للأكاديمية في اعتماد أحدث التقنيات في التدريب الشرطي والأمني، بما يواكب أرقى المعايير والممارسات العالمية.
وثمّن الوفد الزائر من مملكة تونغا الإنجازات التطويرية، والجهود الابتكارية التي حققتها شرطة أبوظبي، مؤكدين أهمية تطوير الشراكات الدولية، وتبني المبادرات التقنية المشتركة، وتبادل الخبرات لما له من أثر إيجابي في تعزيز العمل الأمني.

